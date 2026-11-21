Приложение VWFNDR + MBL, которое принципиально отказывается от агрессивной вычислительной обработки снимков, вышло на iPhone после нескольких месяцев эксклюзивной работы на Android. Версия 2.0 также получила три новых цветовых профиля. Теперь владельцы iPhone 18 Pro и других совместимых моделей могут сохранять фотографии в RAW без привычной программной обработки, которую производители смартфонов используют для улучшения изображения.

На Android приложение уже скачали более 300 тысяч раз. Пользователи сделали с его помощью свыше 3 млн фотографий. Это заметно превысило первоначальный план разработчиков: они рассчитывали набрать 40 тысяч загрузок до конца 2026 года. Главная особенность MBL — один снимок за одно нажатие без объединения нескольких кадров, искусственного усиления резкости и заранее заданной обработки изображения.

В версии 2.0 появились три варианта цветопередачи: NATURAL с нейтральными цветами, NIHON с приглушёнными оттенками и уклоном в синюю гамму, а также B+W с контрастным чёрно-белым изображением и выраженным зерном. Для обработки JPEG разработчики создали собственный пространственный алгоритм, который учитывает разные участки кадра. В отличие от обычных цветовых фильтров, он позволяет сохранить больше деталей в светлых и тёмных областях. При этом исходный Bayer RAW DNG остаётся нетронутым.

Приложение доступно на iPhone с iOS 16 и новее. Загрузка бесплатная, но для полноценной съёмки новым пользователям потребуется единовременно заплатить 4,99 доллара. Владельцы Android, которые установили предыдущую версию, получат обновление и дальнейшие выпуски бесплатно. Выход MBL на iOS особенно интересен тем, что разработчики предлагают альтернативу привычной вычислительной фотографии не за счёт новых камер, а за счёт другого подхода к обработке данных с сенсора.

Источник: phonearena