Google добавила в настольную версию Gemini для macOS функцию Computer Use, которая позволяет нейросети самостоятельно работать с программами, файлами и сайтами. Теперь ИИ может не только давать инструкции, но и выполнять действия на компьютере: открывать приложения, переходить по меню, нажимать кнопки, вводить данные и заполнять формы. Однако на старте нововведение доступно только в США и на английском языке.

Для работы Computer Use требуется компьютер Mac с процессором Apple Silicon и macOS Sequoia 15.0 или новее. Также необходима подписка Google AI Plus, Pro или Ultra, личная учётная запись Google и возраст от 18 лет. Бесплатной версии Gemini для использования этой функции пока недостаточно.

Gemini выполняет задачи в отдельном виртуальном окне, поэтому пользователь может продолжать работать на основном экране. За действиями нейросети можно следить через предварительный просмотр непосредственно в чате. Владелец компьютера самостоятельно определяет, к каким приложениям получит доступ ИИ, может приостановить выполнение задания или полностью остановить его. Перед входом в учётные записи и проведением платежей агент должен остановиться.

Google предлагает использовать Computer Use для автоматизации рутинной работы. Например, Gemini может извлекать данные из PDF-файлов и переносить их в формы, обрабатывать фотографии в графических редакторах или собирать презентации на основе информации из нескольких приложений. Сроки появления функции в Германии и других странах компания пока не назвала.

Источник: 9to5google