Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Действующий пилот пассажирского самолёта Пит Уилсон рассказал о пяти процедурах, которые экипаж выполняет перед взлётом, но пассажиры обычно не замечают. Речь идёт не только о проверке систем лайнера: пилоты заранее просчитывают аварийные сценарии, оценивают условия на взлётной полосе и изучают обстановку по всему маршруту.

Одна из важнейших процедур — расчёт скорости V1. Она определяет предельный момент, когда экипаж ещё может принять решение о прекращении взлёта с учётом располагаемой дистанции. После этой отметки расчёт предусматривает продолжение разбега и набор высоты, в том числе при отказе двигателя. Поэтому действия при такой неисправности пилоты обсуждают ещё до выезда на полосу.

Также экипаж сверяет количество топлива, массу и центровку самолёта, проверяет сведения о пассажирах и перевозимом грузе. Отдельное внимание уделяется погоде: пилоты отслеживают грозовые очаги, изучают условия по маршруту и загруженность аэропорта.

Даже обнаруженные перед вылетом ошибки бортовой электроники требуют отдельной проверки: иногда проблему удаётся устранить перезапуском системы, а в остальных случаях необходима помощь технических специалистов.

Источник: aerospaceglobalnews