Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Xiaomi выпустила на международный рынок фитнес-браслет Smart Band 11, который стал тоньше, получил более яркий экран и обновлённые датчики здоровья. Но серьёзного скачка в возможностях не произошло: устройство по-прежнему не умеет самостоятельно записывать маршруты пробежек и поездок на велосипеде без смартфона.

Корпус уменьшился по толщине с 10,95 до 9,99 мм, а вес стандартной версии составляет всего 15,58 г. При этом аккумулятор сохранил ёмкость 233 мА·ч. Xiaomi обещает до 21 дня работы при лёгком использовании, до 10 дней при обычной нагрузке и шесть дней с постоянно включённым экраном.

Браслет получил 1,72-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 60 Гц и пиковой яркостью 2000 нит против 1500 нит у предыдущего поколения. Обновлённый оптический датчик с двумя светодиодами и двумя фотодиодами отвечает за измерение пульса и кислорода в крови. Также доступны более подробный анализ сна, контроль стресса и более 150 спортивных режимов. Защита 5ATM позволяет плавать с браслетом.

Однако встроенного GPS, ЭКГ и датчика температуры кожи у Smart Band 11 нет. Для записи маршрута и точного отслеживания темпа тренировок придётся брать смартфон. Тем, кому нужна спутниковая навигация без телефона, Xiaomi предлагает Smart Band 10 Pro с GPS за 79,90 евро — на 20 евро дороже новинки.

Источник: gizmochina