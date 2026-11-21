Nothing готовится выйти на рынок AI-устройств, и дата презентации первого гаджета компании подтверждена — 8 декабря. Производитель пока не раскрывает название устройства и большинство деталей.

Автор: KandooAI / RunDiffusion · Juggernaut XL v2 Источник: huggingface.co

Есть лишь изображение на которой есть прямоугольное устройство с разделенным дизайном. Одна сторона оснащена красными и зелеными индикаторами состояния рядом с кнопкой записи, ранее анонсированной основателем Nothing Карлом Пэем. Также заметна крупная кнопка с надписью «Talk». Устройство сопровождается слоганом «Be present, it's noted», что указывает на его функциональность.

Совокупность физических элементов управления и слогана предполагает AI-устройство для ведения заметок, способное записывать разговоры и преобразовывать их в заметки без использования экрана смартфона. Полные возможности устройства Nothing пока не подтвердила. Ранее Пэй описывал гаджет как «AI-ориентированный» продукт, который «не мог быть реализован в виде приложения». Он также подчеркнул отсутствие экрана, что говорит о стремлении компании создать самостоятельное решение, а не просто добавить AI-функцию в существующее программное обеспечение для смартфонов.

Вероятно, новое устройство будет использовать: процессор с поддержкой нейронных сетей, высококачественный микрофон для записи звука, подключение по USB или другим интерфейсам для передачи данных, большой объем оперативной памяти (DDR4) для обработки информации и встроенную память (SSD) для хранения записей.

Компания ранее намекала на сроки начала поставок в декабре, а 8 декабря стала первой подтвержденной датой официальной презентации. На мероприятии ожидается больше информации об имени устройства, его функциях и доступности. Большинство деталей пока держатся в секрете. Имеющиеся подсказки указывают на устройство с упором на голосовое управление, предназначенное для записи разговоров, возможно, с поддержкой живого перевода и ведения заметок на основе искусственного интеллекта. Карл Пэй ранее описывал его как продукт «сродни AI», подчеркивая отсутствие экрана.

Источник: Gizmochina