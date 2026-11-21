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Складной карго-велосипед FOLDEE теперь выпускают в трёх версиях, среди них титановая. Бренд из Мельбурна делает велосипед с передней загрузкой: шарнир в раме позволяет сложить его для хранения или перевозки, а груз он везёт на платформе перед рулём. Проект получил награду Eurobike Start-Up Award 2026. В линейке полностью собранный стальной велосипед чёрного цвета, который делают на Тайване, титановая рама, которую производят в Китае, и стальная рама Atelier ручной работы, которую делают в Мельбурне, её можно заказать в любом цвете.

Рама выполнена из хромомолибденовой стали или титана и существует в одном размере. Спереди стоит колесо 20 x 2,35 дюйма, сзади 26 x 2,25 дюйма, крылья не предусмотрены. Стальную версию позиционируют для ежедневных поездок, покупок и катания вне асфальта.

Велосипед использует распространённые стандарты: резьбовую каретку BSA 73 мм, подседельный штырь 31,6 мм, оси 12 x 100 и 12 x 148 мм и универсальный держатель заднего переключателя UDH.

Проект вырос из эксперимента в мастерской с командой LOOP Cycles.

Рамы Atelier и титановая в официальном магазине стоят по 4000 евро.

Источник: VeloDisco