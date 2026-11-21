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Samsung выпустила седьмую тестовую сборку One UI 9 Watch для Watch 7 и Watch Ultra. Компания продолжает подготовку обновления на базе Wear OS 7, постепенно исправляя обнаруженные недочеты.

Очередная сборка уже распространяется среди участников программы тестирования, однако заметных нововведений на этот раз не предусмотрено.

В отличие от предыдущих этапов тестирования, нынешнее обновление затрагивает исключительно стабильность работы устройств. В описании изменений компания указала на применение дополнительного программного кода, связанного с работой устройства. Других исправлений или новых возможностей в списке нет. Это означает, что разработчики сосредоточились на технической доработке системы, а не на расширении ее функций.

Первыми новую прошивку начали получать пользователи в Южной Корее. Для обеих моделей подготовлены отдельные сборки, но они имеют одинаковое окончание номера версии. Размер пакета для Watch 7 составляет около 187 МБ. Точные данные о размере обновления для Watch Ultra пока не опубликованы.

Установить новую бета-версию могут владельцы часов, уже участвующие в программе тестирования. Для этого нужно подключить устройство к смартфону Android, открыть приложение Galaxy Wearable, перейти в настройки часов, выбрать раздел обновления ПО и запустить проверку доступных версий.

Когда компания планирует завершить бета-тестирование и выпустить стабильную One UI 9 Watch, неизвестно. Производитель также не называл даже примерных сроков выхода финальной версии.

Источник: SamMobile