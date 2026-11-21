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Компания Samsung начала распространять ноябрьское обновление безопасности 2026 года для смартфонов Galaxy A56 и A26. Новая прошивка устраняет ряд уязвимостей, обнаруженных в программном обеспечении устройств. Для обеих моделей это первое обновление после выхода One UI 9.0 на базе Android 17.

Производитель уже запустил распространение обновления в разных странах. Владельцы A56 и A26 будут получать его постепенно, поэтому в отдельных регионах новая версия может появиться с задержкой. Установка патча позволит закрыть обнаруженные проблемы безопасности и устранить потенциальные слабые места системы, которые могли использовать злоумышленники.

Нынешний выпуск особенно примечателен тем, что компания продолжает поддерживать обе модели после крупного обновления операционной системы. Вместо очередных изменений интерфейса или новых функций компания сосредоточилась на защите пользовательских данных и устранении ошибок, связанных с безопасностью. Всего ноябрьский пакет включает 179 исправлений, затрагивающих различные компоненты программного обеспечения.

Параллельно производитель готовится к дальнейшему развитию своей программной платформы. Компания уже представила One UI 9.5, однако пока не сообщила, планирует ли открывать программу бета-тестирования этой версии для A56 и A26. Информации о сроках возможного выхода тестовой прошивки для этих смартфонов также пока нет.

Источник: SamMobile