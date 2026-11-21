Внешний вид будущего флагмана Samsung Galaxy S27 Ultra пока остается неопределенным. В сети продолжают появляться макеты и изображения смартфона, однако они заметно отличаются друг от друга. Особенно много вопросов вызывает оформление основной камеры: источники не могут прийти к единому мнению даже относительно количества объективов и их расположения.

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT на основе рендеров

Первые подробности о возможном изменении дизайна появились еще летом. Вместо отдельных вертикально расположенных камер, как у нескольких предыдущих поколений Galaxy Ultra, производитель может использовать общий вытянутый блок на задней панели. Позднее инсайдер Ice Universe показал вариант с двумя крупными объективами слева и дополнительными элементами справа. При этом в разных публикациях расположение телеобъектива и вспышки не совпадало.

В ноябре появились новые физические макеты, которые еще больше запутали ситуацию. На изображениях, опубликованных Сонни Диксоном, гаджет получил прямоугольную площадку с четырьмя отверстиями для камер. Однако Ice Universe заявил, что такой вариант не соответствует действительности. По его информации, в верхней правой части корпуса дополнительной камеры не будет.

Другие утечки также указывают на возможное сокращение количества задних камер с четырех до трех по сравнению с актуальным S26 Ultra. Кроме того, в сети появился еще один макет устройства, немного отличающийся размерами от ранее показанного образца. Это может указывать на то, что опубликованные изображения основаны на разных версиях корпуса.

Презентация семейства Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года. До этого момента производитель еще может изменить конструкцию устройств, поэтому считать какой-либо из появившихся вариантов окончательным пока нельзя. Утечки пока дают противоречивую картину, а именно блок камер остается одной из главных неизвестных в дизайне будущего флагмана.

Источник: Gizmochina