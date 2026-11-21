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Honor готовит двухпортовое зарядное устройство GaN мощностью до 120 Вт. Новинку показал глава направления умной жизни Honor в Китае Линь Линь (Lin Lin): он выложил фото устройства на весах, которые показали 103,9 г. По его словам, зарядка выйдет 23 ноября, одновременно с серией смартфонов Honor 700. На упаковке устройство называется «Honor Super Fast Charge двухпортовое зарядное устройство GaN (Max 120W)». Оба порта у него USB-C.

На коробке указано, что вилки у зарядки складные, а в комплекте идёт USB-C-кабель длиной 1 метр. Устройство поддерживает динамическую быструю зарядку Apple AVS до 60 Вт и может заряжать ноутбуки мощностью до 65 Вт. Через один порт зарядка выдаёт до 120 Вт.

Эти 120 Вт — максимум для одного порта: для них устройство должно поддерживать 20 В / 6 А, а кабель нужен оригинальный, рассчитанный на 6 А. При подключении двух устройств суммарная мощность не превышает 120 Вт.

Для протоколов SCP, PPS и UFCS распределение при двух устройствах составляет 100 Вт и 20 Вт, для PD — 45 Вт и 20 Вт. На упаковке также заявлена защита по восьми направлениям.

Источник: IT Home