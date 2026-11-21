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Honor может установить новый рекорд по емкости аккумуляторов в массовых смартфонах. Компания, по сведениям китайских источников, разрабатывает устройство с батареей на 13 500 мАч. Примечательно, что речь идет о модели среднего класса, а не о дорогом флагмане.

Информацией поделился известный инсайдер Digital Chat Station. Предполагается, что новинка пополнит семейство Honor X. Ее оснастят большим экраном диагональю около 7 дюймов. Другие подробности пока не раскрываются. Также неизвестно, насколько толстой окажется новинка с учетом столь емкого аккумулятора.

В качестве аппаратной основы рассматриваются процессоры MediaTek Dimensity 8500 или 8600. Последний пока официально не представлен, поэтому окончательный выбор производителя остается неизвестным.

Компания уже постепенно увеличивает емкость батарей в своих устройствах. Например, выпущенный ранее Honor Power 2 получил аккумулятор на 10 080 мАч, а в некоторых моделях серии Win используются батареи на 12 070 мАч. Таким образом, компания продолжает двигаться в сторону смартфонов, которые не придется заряжать каждый вечер.

Отдельное внимание производители уделяют кремний-углеродной технологии аккумуляторов. Она позволяет увеличить запас энергии без существенного роста размеров батареи. Производитель использует такие решения с 2023 года и уже успел разработать несколько поколений собственных аккумуляторов.

Другие крупные производители пока заметно отстают по этому показателю. Например, Samsung, согласно предварительным сведениям, рассматривает установку батареи емкостью около 5800 мАч в будущий Galaxy S27 Ultra. Apple также изучает возможность применения кремний-углеродных аккумуляторов в своих смартфонах.

По данным инсайдера, Honor может представить новинку до 6 февраля. Впрочем, компания пока не подтвердила разработку устройства, а информация о его характеристиках и сроках выхода основана исключительно на утечках.

Источник: Phonearena