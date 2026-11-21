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Мини-ПК AOOSTAR G-FLIP получил новую конфигурацию с процессором AMD Ryzen 7 H255, 24 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ. Устройство выделяется необычной конструкцией: вместо обычной верхней крышки здесь установлен откидной 5-дюймовый сенсорный экран с разрешением Full HD и частотой 60 Гц.

Несмотря на дополнительный дисплей, компьютер занимает всего 1,1 литра. Его корпус из алюминиевого сплава имеет размеры 130 x 130 x 67 мм. Для подключения периферии предусмотрены два USB4 со скоростью до 40 Гбит/с, четыре USB-A, два сетевых порта 2.5GbE, HDMI и разъём OCuLink для подключения внешней видеокарты.

Внутри установлены два слота DDR5 SO-DIMM и два разъёма M.2 PCIe 4.0 x4, поэтому пользователь сможет увеличить объём памяти и накопителей. За беспроводную связь отвечает модуль Wi-Fi 7, а охлаждение построено на тепловой пластине и вентиляторе.

Получается необычный компактный компьютер, в котором производитель совместил полноценный набор настольных интерфейсов и отдельный экран для управления и отображения информации. При этом главное отличие G-FLIP от обычных мини-ПК — возможность использовать встроенный дисплей, не занимая место на основном мониторе.

Источник: ithome