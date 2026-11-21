NVIDIA выпустила экстренное обновление GeForce 621.35, устраняющее ошибку, из-за которой видеодрайверы могли записывать на SSD десятки гигабайт данных каждый час даже при бездействии компьютера. В отдельных случаях пользователи фиксировали до 30 ГБ лишних записей за час. Проблема затронула версии GeForce 621.14 и 621.24.

Причиной оказался фоновый процесс NVDisplay.Container.exe, связанный со службой NVIDIA Display Container LS. Он многократно перезаписывал служебный файл nvlog. nvlgstg на системном накопителе. Для сравнения: на предыдущем драйвере 621.01 аналогичный тест показывал менее 2 МБ записей за пять минут, тогда как с версией 621.14 один из пользователей зафиксировал 515 МБ за тот же промежуток.

Ошибка особенно неприятна тем, что SSD имеет ограниченный ресурс записи, который производители указывают в терабайтах (TBW). Например, для накопителя ёмкостью 1 ТБ типичное значение составляет около 600 ТБ. Если бы компьютер действительно записывал по 30 ГБ каждый час в течение восьми часов ежедневно, за год набралось бы около 87,6 ТБ. Это примерно 15% условного ресурса такого SSD. Однако счётчики активности отдельных процессов Windows не всегда отражают объём данных, фактически записанных в ячейки памяти, поэтому оценивать реальный износ только по этим показателям нельзя.

Выпущенный 20 ноября драйвер GeForce Hotfix 621.35 исправляет ошибку под номером 7116722. Обновление основано на версии 621.24 и распространяется отдельно от обычных WHQL-релизов. Это необязательная бета-версия без сертификации WHQL, поэтому NVIDIA рекомендует пользователям, не столкнувшимся с проблемой, дождаться следующего стабильного драйвера.

Источник: wccftech