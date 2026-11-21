Apple и Samsung предлагают два принципиально разных подхода к флагманским планшетам: iPad mini 8 делает ставку на компактность, а Galaxy Tab S12+ — на большой экран и работу с несколькими приложениями. Сравнение устройств опубликовал Gizmochina. При этом разница в массе оказалась гораздо заметнее, чем можно предположить по фотографиям: планшет Apple весит 255 г, а модель Samsung — 553 г. Разрыв составляет почти 2,2 раза.

У iPad mini 8 установлен 8,5-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью 1200 нит. Galaxy Tab S12+ получил 12,6-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Здесь обнаруживается и важный недостаток компактной модели Apple: её экран ограничен частотой 60 Гц. Поэтому преимущество Samsung касается не только размеров, но и плавности отображения движения.

По производительности оба планшета относятся к верхнему сегменту. iPad mini 8 работает на 2-нм процессоре Apple A20 Pro, а Galaxy Tab S12+ использует 3-нм MediaTek Dimensity 9500. Устройства оснащены 12 ГБ оперативной памяти, однако Samsung предлагает более удобную среду для многозадачности: большой экран, разделение рабочего пространства, поддержку DeX и расширение хранилища картами microSD. Ёмкость аккумулятора Galaxy Tab S12+ составляет 10 600 мА·ч против 18,9 Вт·ч у iPad mini 8.

По стартовым американским ценам разница также существенная: Apple оценила iPad mini 8 в 699 долларов, тогда как Gizmochina указывает для Galaxy Tab S12+ около 1200 долларов. В итоге компактный планшет Apple выигрывает в мобильности и предлагает мощную аппаратную платформу, но Samsung обеспечивает больше пространства для работы, более высокую частоту обновления экрана и ёмкую батарею. Выбор зависит от того, нужен ли пользователю планшет, который удобно держать одной рукой, или полноценное устройство для работы и развлечений.

Источник: gizmochina