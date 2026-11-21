Моддер Trash Bench продемонстрировал необычный способ охлаждения игрового ноутбука: с помощью воздуходувки от надувного батута. Эксперимент привел к снижению температуры на 35 градусов Цельсия и приросту производительности в играх до 19%.

Изначально ноутбук работал при типичных для интенсивных игр температурах. Применение воздуходувки обеспечило существенное улучшение теплоотвода, но потребовало фиксации устройства скотчем из-за мощного воздушного потока. Дальнейшие тесты с различными вентиляторами подтвердили эффективность нестандартного подхода, достигнув максимального прироста производительности в 19%. Однако после определенной точки увеличение мощности вентилятора перестало оказывать существенное влияние на температуру и производительность, приводя лишь к увеличению шума и энергопотребления.

Trash Bench считает, что подобный метод может быть полезен для ноутбуков с проблемами перегрева или для тех, кто стремится к максимальной производительности. Важно помнить о необходимости надежной фиксации устройства и аккуратности при работе с системой охлаждения. Trash Bench провел серию тестов по охлаждению ноутбука с i7-10750H и RTX 2070 MaxQ (90W), начав с оценки стандартной подставки для охлаждения. Потом он решил превзойти ее, используя различные системы воздушного потока. Первым этапом стал тест кулера Llano V12, который снизил температуру GPU со стоковых 84°C до 58,3°C при средних настройках, увеличив FPS в Cyberpunk на 19,4%. Работа на максимальной скорости сделала его шумным, но температура осталась на уровне 56,7°C.

Попытка превзойти Llano V12 с использованием 200-мм вентилятора Noctua NF-A20 и воронки показала результат в 66,3°C. Конфигурация из шести вентиляторов Arctic P12 обогнала Llano V12 всего на 0,9°C (57,4°C). Решающим стал эксперимент с двумя серверными вентиляторами со скоростью 4000 об/мин, который обеспечил снижение температуры GPU до 55,1°C — на 2,6 градуса Цельсия лучше, чем у Llano V12. В качестве крайней меры был использован насос для надувного батута, что позволило снизить температуру до 48,8°C и увеличить FPS в Cyberpunk с 47 до 56.

Источник: Tom's Hardware