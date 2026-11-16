Edifier выпустила саундбар с экраном и ИИ-ассистентом с четырьмя характерами

Edifier выпустила настольный саундбар Halo PixelBar AI с экраном на передней панели и голосовым ИИ-ассистентом. Устройство рассчитано на установку под монитором. Экран между динамиками показывает тексты песен, время и анимированные эмоции ассистента. ИИ работает на нейросети Doubao, понимает обычную речь, а часть команд выполняет без интернета. Можно выбрать один из четырёх характеров ассистента и один из 12 тембров голоса, а эмоции на экране меняются по ходу разговора.

Кроме текстов песен, на экране можно запускать таймеры (в том числе помодоро), настраивать темы и свои рисунки, а также получать уведомления с компьютера, новости и прогноз погоды. Настройки экрана находятся в приложении Edifier TempoHub. Корпус подсвечивается: шесть режимов эффектов и до 16,8 млн цветов RGB.

В саундбаре стоят два полнодиапазонных динамика по 52 мм и два симметричных фазоинвертора, а усилитель работает в классе D. По данным компании, мощность составляет 15 Вт, то есть 7,5 Вт на канал, а пиковая достигает 30 Вт. Предусмотрены режимы для игр (отдельные настройки для шутеров, гонок и MOBA), музыки и фильмов, переключаются одной кнопкой.

Размеры 493,2 на 76,5 на 89 мм, цвета белый и чёрный. Подключение по Bluetooth 6.0.

В Китае саундбар оценили в 699 юаней (~$105).

Источник: IT Home