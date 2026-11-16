Edifier выпустила саундбар с экраном и ИИ-ассистентом с четырьмя характерами

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Edifier выпустила настольный саундбар Halo PixelBar AI с экраном на передней панели и голосовым ИИ-ассистентом. Устройство рассчитано на установку под монитором. Экран между динамиками показывает тексты песен, время и анимированные эмоции ассистента. ИИ работает на нейросети Doubao, понимает обычную речь, а часть команд выполняет без интернета. Можно выбрать один из четырёх характеров ассистента и один из 12 тембров голоса, а эмоции на экране меняются по ходу разговора.

Автор: Edifier Источник: eu.36kr.com

Кроме текстов песен, на экране можно запускать таймеры (в том числе помодоро), настраивать темы и свои рисунки, а также получать уведомления с компьютера, новости и прогноз погоды. Настройки экрана находятся в приложении Edifier TempoHub. Корпус подсвечивается: шесть режимов эффектов и до 16,8 млн цветов RGB.

В саундбаре стоят два полнодиапазонных динамика по 52 мм и два симметричных фазоинвертора, а усилитель работает в классе D. По данным компании, мощность составляет 15 Вт, то есть 7,5 Вт на канал, а пиковая достигает 30 Вт. Предусмотрены режимы для игр (отдельные настройки для шутеров, гонок и MOBA), музыки и фильмов, переключаются одной кнопкой.

Автор: Edifier Источник: eu.36kr.com
Автор: Edifier Источник: eu.36kr.com

Размеры 493,2 на 76,5 на 89 мм, цвета белый и чёрный. Подключение по Bluetooth 6.0.

В Китае саундбар оценили в 699 юаней (~$105).

Источник: IT Home

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Пишу о том, что меняет нашу жизнь: технологии, научные открытия, освоение космоса и просто мысли обо всем этом.
? 0 151 0
Автор GigaMOV Рейтинг +580.50
Блог Аудио и звук 1195 6970 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

Обсудить

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор колонок Creative XF1 – Hi-Res звук, несколько вариантов подключения и строгая эстетика

Бренд Creative давно заслужил репутацию создателя доступных и добротных аудиосистем для компьютеров. Если популярная серия Pebble привлекала аудиторию округлыми очертаниями и миниатюрностью, то...

Медведь-шатун: чем он отличается от обычного медведя и почему встреча с ним особенно опасна?

Медведь — одно из самых крупных и сильных животных наших лесов. Большую часть года он занят поиском пищи, накоплением жира и подготовкой к зиме. С наступлением холодов зверь обычно...

Обзор смарт-часов Haylou Solar Neo 2

Бюджетные смарт-часы давно перестали быть простыми электронными аксессуарами для отображения времени. Яркие дисплеи, круглые корпуса, звонки по Bluetooth, уведомления, мониторинг здоровья и сотни...

Проходные комнаты в СССР: как экономили каждый квадратный метр жилья и что за этим стояло

Каждая эпоха несёт свои веяния во всех сторонах жизни, это можно сказать и о строительстве жилых многоквартирных домов. Говоря об узнаваемых признаках советских квартир надо в первую очередь...

Пот-о-фё: как одна французская кастрюля одновременно даёт столу наваристый бульон и мясное блюдо

Пот-о-фё трудно назвать просто супом, хотя в кастрюле действительно получается бульон. Не совсем подходит и слово «тушёное мясо»: мясо здесь не скрывается в густом соусе, а остаётся самостоятельной...

Белье больших размеров: как геометрия чашки, ткань и швы влияют на посадку

Белье больших размеров нельзя выбирать только по числу и букве на бирке. Два бюстгальтера с маркировкой 75D могут сидеть совершенно по-разному. У одного пояс держится на месте, но верх чашки...