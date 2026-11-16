От Марса до Урана: Китай хочет отправить космические зонды к планетам до 2030 года

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
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| Новость | Наука и космос

До конца 2030-го КНР собирается запустить зонды сразу к нескольким объектам:

1.Марс. Главная цель — сбор образцов грунта. Это логичное продолжение миссии «Тяньвэнь-1»: тогда впервые удалось одновременно вывести аппарат на орбиту, посадить и запустить марсоход. Теперь задача сложнее — не просто изучить, а доставить материал на Землю.

2.Юпитер. Зонд должен исследовать систему крупнейшей планеты Солнечной системы: её спутники, магнитосферу и динамику атмосферы.

3.Уран. Полёт к этой далёкой планете — особо сложный проект из-за огромного расстояния и необходимости долгой работы аппаратуры в условиях слабого солнечного света.

Автор: ИИ magnific Источник: www.magnific.com

Параллельно Китай планирует изучать астероиды и кометы: это важно и для науки, и для отработки технологий планетарной защиты. У программы сразу несколько задач:

1.Наука. Данные о грунте Марса, составе астероидов и динамике газовых гигантов помогут понять, как формировалась Солнечная система.

2.Технологии. Перелёты на большие расстояния, мягкая посадка, забор и возврат образцов — это сложнейшие инженерные задачи. Их решение продвигает вперёд всю космическую отрасль.

3.Защита Земли. Изучение астероидов и комет нужно, чтобы научиться заранее обнаруживать потенциально опасные объекты и при необходимости менять их траекторию.

Однако, такие миссии требуют не только мощной ракеты-носителя, но и надёжных систем связи на сверхдальних расстояниях, автономных алгоритмов навигации и долговечной энергосистемы (скорее всего, будут использовать радиоизотопные источники энергии, потому что на окраинах Солнечной системы солнечные панели почти бесполезны).

Источник: naukatv.ru

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