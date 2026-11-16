Gadhouse сделала виниловый проигрыватель из 370 молочных упаковок
Виниловый проигрыватель из 370 пакетов молока выпустила компания Gadhouse. Модель Mathis Reimagined получила корпус из переработанных картонных упаковок, но сохранила полноценную механику Hi-Fi-проигрывателя. На один экземпляр уходит материал от 370 пакетов UHT-молока.
Корпус делают из переработанного сырья, которое, по утверждению производителя, не только помогает сократить количество отходов, но и гасит вибрации при воспроизведении пластинок. Из-за особенностей материала рисунок каждого устройства получается индивидуальным.
Проигрыватель оснащён магнитным картриджем Audio-Technica VM95E со сменной головкой, регулировкой антискейтинга и противовесом. Есть USB для оцифровки виниловых записей и Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных колонок и наушников.
На официальном сайте Gadhouse устройство стоит 379 долларов. Получился необычный вариант Hi-Fi-техники: вместо привычного корпуса из дерева или пластика — материал из сотен переработанных упаковок, который одновременно выполняет конструкционную и акустическую функцию.
Источник: gadhouse
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