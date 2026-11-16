Gadhouse сделала виниловый проигрыватель из 370 молочных упаковок

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Виниловый проигрыватель из 370 пакетов молока выпустила компания Gadhouse. Модель Mathis Reimagined получила корпус из переработанных картонных упаковок, но сохранила полноценную механику Hi-Fi-проигрывателя. На один экземпляр уходит материал от 370 пакетов UHT-молока.

Корпус делают из переработанного сырья, которое, по утверждению производителя, не только помогает сократить количество отходов, но и гасит вибрации при воспроизведении пластинок. Из-за особенностей материала рисунок каждого устройства получается индивидуальным.

Проигрыватель оснащён магнитным картриджем Audio-Technica VM95E со сменной головкой, регулировкой антискейтинга и противовесом. Есть USB для оцифровки виниловых записей и Bluetooth 5.0 для подключения беспроводных колонок и наушников.

На официальном сайте Gadhouse устройство стоит 379 долларов. Получился необычный вариант Hi-Fi-техники: вместо привычного корпуса из дерева или пластика — материал из сотен переработанных упаковок, который одновременно выполняет конструкционную и акустическую функцию.

Источник: gadhouse