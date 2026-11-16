Votour V6 выходит на рынок РФ в версии «Престиж», адаптированной под российские условия

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| Новость | Авто и транспорт

На российском авторынке стартует продажи кроссовера Votour V6. Модель выходит в версии «Престиж», которая отличается расширенным оснащением и доработками, рассчитанными на эксплуатацию в российских условиях.

Автор: Votour Источник: votour.com

Покупателям предложат два варианта трансмиссии: с передним и с полным приводом. Такой выбор позволяет подобрать конфигурацию под разные сценарии — от городской езды до поездок по сложным дорогам и в межсезонье.

Производитель сделал акцент на адаптации к местному климату и дорожному покрытию: в комплектацию включили элементы, повышающие надёжность при перепадах температур и на неровных покрытиях. Оснащение версии «Престиж» позиционируется как богатое — в нём собраны опции, ориентированные на комфорт и безопасность. Официальный старт продаж Votour V6 призван укрепить присутствие бренда на рынке кроссоверов и дать покупателям понятный выбор по типу привода без потери в уровне оснащения.

Источник: За рулем

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