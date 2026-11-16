Земля так не умеет: магнитные полюса Урана и Нептуна могут смещаться на десятки градусов

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Магнитные полюса Урана и Нептуна могут смещаться на десятки градусов всего за несколько десятилетий. Компьютерная модель показала, что магнитные поля двух ледяных гигантов гораздо менее стабильны, чем земное. Это может означать, что измерения Voyager 2, полученные ещё в 1980-х годах, уже не отражают нынешнюю картину.

Разница с Землёй огромна. Наша магнитная ось наклонена всего на 11 градусов, у Урана — на 59 градусов, у Нептуна — на 47 градусов. Причём в отдельных сценариях моделирования наклон магнитных осей этих планет меняется на десятки градусов за несколько десятилетий. У Земли сопоставимое изменение составляет примерно один градус за 50 лет.

Разгадку учёные ищут глубоко под поверхностью планет. При колоссальных давлении и температуре молекулы воды могут распадаться на заряженные частицы, а электропроводность вещества увеличивается с глубиной. Именно эти условия способны менять работу планетарного динамо — механизма генерации магнитного поля.

Теперь исследователи изучают инфракрасные наблюдения телескопа James Webb. Изменения формы и структуры полярных сияний могут подсказать, насколько сильно сместились магнитные полюса со времён пролёта Voyager 2. Пока это гипотеза, подтверждения которой ещё предстоит дождаться.

Источник: sciencedaily