Российские операторы хотят использовать зарубежные серверы как резерв: Минцифры отрицает наличие обращений

По данным источников, как минимум три оператора из десятки крупнейших уже ведут переговоры с провайдерами в Средней Азии. Речь идёт о георезервировании — хранении копий на территориально удалённых площадках, и об аренде графических процессоров для задач искусственного интеллекта. Переносить основную инфраструктуру за границу компании не планируют: зарубежные серверы рассматриваются только как резерв для аварийного восстановления.

Интерес к зарубежным площадкам вырос после октябрьских атак беспилотников на российские дата-центры. Повреждения получили три объекта «Яндекса» — в Сасове, Калуге и Владимире, после чего компания временно остановила работу двух площадок. Позднее под удары, по сообщениям СМИ, попали объекты Сбербанка и VK. Одновременно выяснилось, что свободных мощностей в соседних странах мало: коммерческие дата-центры Казахстана уже работают с высокой загрузкой.

Правовая основа для таких решений появилась недавно: указ No 802 от 2 ноября 2026 года допускает временное использование зарубежных мощностей для поддержки работы российских информационных ресурсов. Однако решение должна принять специальная правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ, и её состав, по данным участников рынка, окончательно не сформирован — поэтому механизм пока не действует. Тем же указом владельцев частных ЦОДов обязали зарезервировать 10% площадей и мощностей для поддержки отечественных информационных систем: предоставить их требуется в течение суток после соответствующего решения, предельную плату установит подкомиссия.

Препятствием остаётся и законодательство о персональных данных: с 1 июля 2025 года основные базы с данными россиян должны храниться на территории страны, поэтому за границу допускается выносить, по оценкам юристов, только зашифрованные резервные копии. При этом 16 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что обращений от операторов министерство не получало, а на форуме CNews поддержал строительство защищённых подземных дата-центров вместо переноса мощностей за рубеж.

Источник: Первый технический