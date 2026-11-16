S27 Ultra получит камеру с секретным режимом: Samsung готовит большие перемены

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Samsung готовит для Galaxy S27 Ultra заметное обновление камеры: смартфон сможет делать серии до 30 фотографий в RAW, а виртуальная диафрагма расширится до f/22. Новые возможности обнаружили в предварительной версии приложения Expert RAW для One UI 9.5. Это не просто очередное обновление интерфейса — компания добавляет инструменты, которые дадут фотографам больше контроля над съёмкой и обработкой кадров.

Сейчас у Galaxy S26 Ultra виртуальная диафрагма ограничена значением f/16. В следующей версии диапазон расширят до f/22 при сохранении минимального значения f/1.4. Ещё одно изменение — режим RAW Burst, позволяющий сохранить до 30 снимков в формате DNG за одну серию. Такие файлы дают больше свободы при редактировании, чем обычные JPEG.

Samsung также переработает управление камерой. В Expert RAW появятся две программируемые клавиши возле кнопки затвора, расширенная гистограмма с отдельными цветовыми каналами и блокировка настроек от случайного изменения. Дополнительно разработчики готовят регулировку оттенка изображения.

В коде приложения нашли и параметры видеозаписи: разрешение, частоту кадров и стабилизацию. Однако пока эта функция не работает. Если Samsung доведёт её до полноценного запуска, Expert RAW сможет выйти за пределы инструмента для фотосъёмки. Ожидается, что новые возможности появятся с Galaxy S27 Ultra, но окончательный список функций и совместимых устройств компания пока не подтвердила.

Источник: notebookcheck