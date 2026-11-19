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Дизайнер Квентин Стаменов (Quentin Stamenov) представил концепт ACT-1 — необычного устройства для монтажа фильмов, управления звуковыми дорожками и моделирования акустической среды. Проект выполнен в стилистике Teenage Engineering и предлагает перенести инструменты профессиональной кинопроизводственной студии в компактный корпус.

Главная идея ACT-1 — управление пространственным звуком Dolby Atmos. На экране изображён кинозал, а отдельная розовая точка обозначает звуковой объект, который можно перемещать между рядами зрителей. Для сравнения: система Dolby Atmos в кинотеатрах поддерживает до 128 звуковых дорожек, а процессор самостоятельно распределяет звук между динамиками. Концепт предлагает наглядный интерфейс для работы с таким пространственным размещением.

Устройство также предусматривает режим видеомонтажа с главами, сценами, тайм-кодом и цветными дорожками аудио. Третий режим отображает виртуальный ландшафт: пользователь может выбрать, например, пустыню и установить температуру 42 °C. Это отсылка к моделированию акустики окружающей среды, хотя реальные возможности такой симуляции разработчик не демонстрировал.

Внешне ACT-1 напоминает OP-1 field: алюминиевый корпус, белые клавиши, физические регуляторы и большая круглая поворотная площадка. В оформлении также заметны элементы портативного рекордера TP-7. Однако это авторская дизайнерская концепция, а не анонс нового продукта Teenage Engineering. Компания уже участвовала в создании оборудования для кинопроизводства: в 2024 году она разработала консоль B-1 для документального фильма Eno, позволявшего формировать новую версию фильма при каждом показе.

Источник: yankodesign