Xiaomi выпустила стирально-сушильную мини-машину с двумя барабанами

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Xiaomi открыла предзаказ на стирально-сушильную машину Mijia Mini Health Wash Pro 2kg (XHQG020MJ402) с двумя барабанами. В каждом можно стирать до 1 кг белья и сушить до 0,5 кг, причём стирка и сушка идут независимо, чтобы вещи из разных барабанов не контактировали между собой. По данным компании, полный цикл стирки и сушки занимает около 40 минут.

Автор: Xiaomi Источник: m.weibo.cn

Для шёлка предусмотрена сушка при 40 градусах, при этом машина останавливается, когда вещи высохли. Коэффициент очистки, по заявлению производителя, составляет 1,87 по пятнам от молока с белками и 1,92 по пятнам от крови.

Машина размером 59,8 на 42,2 на 47,3 см отжимает бельё на скорости до 1000 об/мин. Для установки в шкаф компания указывает нишу 62,8 на 43,8 на 49,3 см, а ещё её можно поставить на тумбу или поверх другой стиральной машины. Она заявляет об удалении бактерий и вирусов на 99,99% и сообщает о китайской сертификации для белья матери и ребёнка.

В Китае машину оценили в 2999 юаней (~$450).

Источник: Xiaomi / Weibo

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