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На маркетплейсах продаётся огромное количество фейковых ультразвуковых отпугивателей, в которых нет ни излучателя, ни генератора.

Я нашёл дешёвый двухдиапазонный ультразвуковой отпугиватель, который действительно работает.

В начале мая в моей лаборатории Lamptest обнаружились мыши. За неделю с помощью гуманной мышеловки-живоловки я отловил их пять штук и выпустил на свободу в ближайшем парке. Почти месяц мышеловка стояла на страже лаборатории, но мышей больше не было. И тут вдруг мышеловка снова сработала.

Мышь я выпустил, мышеловку снова зарядил. Хоть за пять прошедших дней больше никто не поймался, я понял, что проблема сама «не уйдёт» и мыши всё-равно периодически будут приходить. Чтобы им не хотелось этого делать, я решил поставить в лаборатории ультразвуковой отпугиватель.

Мыши хорошо слышат звуки с частотой от 1 до 80 кГц, при этом максимальная чувствительность их слуха находится в диапазоне частот 40-50 кГц.

Существует два типа ультразвуковых отпугивателей:

— сверхмощные, излучающие настолько громкие звуки в ультразвуковом диапазоне (более 98 Дб), что мышам находится в зоне действия прибора невыносимо (представьте, как бы вам жилось, если бы рядом всегда работал отбойный молоток). Людям находится в помещении, где работает такой прибор, крайне нежелательно;

— маломощные, ультразвук которых мышам просто неприятен (представьте непрерывно орущую сирену автомобильной сигнализации на улице за распахнутым окном).

Мыши могут заходить в помещение, где работает маломощный отпугиватель, особенно если там много вкусного, но по-возможности они постараются уйти в другое место, где не слышны эти неприятные звуки и вряд ли станут постоянно жить в одном помещении с отпугивателем.

Все недорогие отпугиватели относятся ко второму типу. Беда в том, что в продаже есть множество отпугивателей-фейков, в которых нет генератора и излучателя — только горящие или мигающие светодиоды.

«Перелопатив» большое количество отзывов (как обычно, в основном бестолковых) я нашёл на Озоне отпугиватель под названием «Electronic Helminthes Machine» за 188 рублей.

Вилка у отпугивателя китайская, но в комплекте есть переходник на европейскую.

При работе синий светодиод плавно меняет яркость с периодичностью около секунды. Именно с такой скоростью плавно меняется частота излучаемого звука и ультразвука.

Переключатель на боку прибора меняет диапазон излучения.

На коробке написано, что в режиме «L» частота 10-30 kHz и этот режим почему-то рекомендуется от мышей, в режиме «H» обещают частоту 22-65 Кгц и рекомендуют этот режим от насекомых.

Звук в режиме «L» хорошо слышен теми людьми, которые в силу возраста ещё не потеряли чувствительность к высоким частотам (лично я уже ничего не слышу).

С помощью смартфона с приложением Spectroid я проанализировал излучение прибора.

В режиме «L» частота плавно меняется от 13 до 21 кГц.

Микрофон смартфона воспринимает частоты до 23 кГц, поэтому в режиме «H» на спектрограмме видна лишь небольшая часть излучаемого диапазона от 17 кГц. Можно предположить, что максимальная излучаемая частота составляет 30-40 кГц.

Судя по всему, для отпугивания мышей лучше использовать более высокочастотный диапазон «H».

Считается, что ультразвук небольшой интенсивности не оказывает никакого влияния на человека, но мне кажется, лучше отключать прибор тогда, когда в помещении есть люди.

К лицевой части прибора приклеен пьезоизлучаетель, вся электроника смонтирована на одной плате. Генератор собран на двух микросхемах NE555 (она задаёт частоту излучения, вторая «плавание» этой частоты).

В ближайшее время установлю отпугиватель в лаборатории и очень надеюсь, что после этого мышеловка больше никого не поймает.

P.S. Статья про мышеловку-живоловку тут.