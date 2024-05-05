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Пару недель назад, зайдя в помещение лаборатории Lamptest, я с удивлением обнаружил улепётывающую от меня мышь.

Встал вопрос, как её изловить, при этом мышь, как и любое другое живое существо, мне жалко и убивать её я совсем не хотел.

Оказывается, существуют гуманные мышеловки живоловки ловушки, позволяющие поймать мышь, не причинив ей никакого вреда. Купил, поймал, выпустил на волю, рассказываю. :)

Я ранее никогда не сталкивался с проблемой мышей и не знал, какие есть варианты избавления от них. В хозяйственном магазине было много вариантов: отрава за 17 рублей, вязкий клей за 50 рублей, обычная мышеловка за 120 рублей, одноразовая липкая мышеловка за 140 рублей и самый дорогой вариант — ловушка за 340 рублей.

Мне очень не хотелось убивать мышь, или, ещё хуже, приклеивать её лапами на клей или липкую мышеловку и оставлять умирать от голода, поэтому была куплена ловушка (на маркетплейсах их можно найти существенно дешевле, об этом ниже).

Конструкция простая и эффективная: мощная пружина захлопывает и держит дверцу, на спусковой крючок нанизывается кусочек сыра, как только мышь попытается его съесть, дверца захлопывается.

Сначала я поставил ловушку и рядом положил «контрольный» кусочек сыра. Через сутки сыр снаружи был съеден, а внутри не тронут. Тогда я положил дополнительный «заманивающий» кусочек сыра в мышеловку у входа, и это сработало. Мышь была поймана!

Этот мышь ещё не понимал, как ему повезло, ведь ему «достался» самый гуманный на свете мышелов: я отнёс ловушку в ближайший парк и выпустил мыша на свободу.

Я очень надеялся, что это была одна, случайно забежавшая в помещение, мышь, но, увы, через сутки была поймана вторая, через несколько дней третья, ещё через несколько дней четвёртая. Всех выпустил на волю.

Помимо более высокой цены, чем негуманные способы, у этой ловушки есть недостаток — она слишком маленькая — 124х50х55 мм, в отзывах пишут, что если мышь большая, дверца при захлопывании прищемляет хвост и травмирует его. У меня первые три мыши были пойманы «целиком», четвёртой хвост прищемило, но без травм (чуть ослабил дверцу и она тут же вытащила хвост).

По самой низкой цене такую ловушку я нашёл на Яндекс Маркете.

Чтобы разместить ссылку, я вынужден пометить статью, как рекламу.