Обзор мышеловки живоловки: как поймать мышь самым гуманным способом

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Обзор | Комфортный дом и бытовая техника

Пару недель назад, зайдя в помещение лаборатории Lamptest, я с удивлением обнаружил улепётывающую от меня мышь.

Встал вопрос, как её изловить, при этом мышь, как и любое другое живое существо, мне жалко и убивать её я совсем не хотел.

Оказывается, существуют гуманные мышеловки живоловки ловушки, позволяющие поймать мышь, не причинив ей никакого вреда. Купил, поймал, выпустил на волю, рассказываю. :)

Я ранее никогда не сталкивался с проблемой мышей и не знал, какие есть варианты избавления от них. В хозяйственном магазине было много вариантов: отрава за 17 рублей, вязкий клей за 50 рублей, обычная мышеловка за 120 рублей, одноразовая липкая мышеловка за 140 рублей и самый дорогой вариант — ловушка за 340 рублей.

Мне очень не хотелось убивать мышь, или, ещё хуже, приклеивать её лапами на клей или липкую мышеловку и оставлять умирать от голода, поэтому была куплена ловушка (на маркетплейсах их можно найти существенно дешевле, об этом ниже).

Конструкция простая и эффективная: мощная пружина захлопывает и держит дверцу, на спусковой крючок нанизывается кусочек сыра, как только мышь попытается его съесть, дверца захлопывается.

Сначала я поставил ловушку и рядом положил «контрольный» кусочек сыра. Через сутки сыр снаружи был съеден, а внутри не тронут. Тогда я положил дополнительный «заманивающий» кусочек сыра в мышеловку у входа, и это сработало. Мышь была поймана!

Этот мышь ещё не понимал, как ему повезло, ведь ему «достался» самый гуманный на свете мышелов: я отнёс ловушку в ближайший парк и выпустил мыша на свободу.

Я очень надеялся, что это была одна, случайно забежавшая в помещение, мышь, но, увы, через сутки была поймана вторая, через несколько дней третья, ещё через несколько дней четвёртая. Всех выпустил на волю.

Помимо более высокой цены, чем негуманные способы, у этой ловушки есть недостаток — она слишком маленькая — 124х50х55 мм, в отзывах пишут, что если мышь большая, дверца при захлопывании прищемляет хвост и травмирует его. У меня первые три мыши были пойманы «целиком», четвёртой хвост прищемило, но без травм (чуть ослабил дверцу и она тут же вытащила хвост).

По самой низкой цене такую ловушку я нашёл на Яндекс Маркете.

Чтобы разместить ссылку, я вынужден пометить статью, как рекламу.

Реклама:
ООО "ЯНДЕКС" ИНН: 7736207543 erid: 2SDnjcJvFpm
Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе
Меня зовут Алексей Надёжин. Четырнадцать лет я пишу о технике, скидках, интересных местах и событиях.
Мои проекты:
  • Lamptest.ru. Тестирую светодиодные лампы и помогаю разобраться, какие из них хорошие, а какие не очень.
  • BatteryTest.ru и BatTest.ru. Тестирую батарейки и аккумуляторы и помогаю выбирать самые выгодные.
  • Elerus.ru. Собираю информацию об отечественных электронных устройствах для личного использования и делюсь ей.
Вы можете связаться со мной в группе Телеграм @ammochat
? 1 3886 21
Автор ammo ПА Рейтинг +1236.40
Блог Комфортный дом и бытовая техника 561 3248 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

21 комментарий

104539747560160529877@google
Это пять!
Один такой обзор стоит больше всего остального обзорного бреда и новостного спама на современном хоботе)
s
Пластиковая по симпатичнее была. Судя по фото на сайте, лаборатория находится в каком-то офисе. Откуда там столько мышей? Первый этаж где-то в селе?
ammo
Шестой этаж. Я очень удивился, обнаружив их там.
V
Они вездесущи.
s
Выпустить на волю, на природу? А вдруг мышь там умрет — она же привыкла в доме жить.
ammo
Вот тут уже всё от неё зависит. ::)
M
Тот кто хочет поймать мышь «гуманным» способом явно мало имел с ними дело. Остальные желали бы поймать мышей максимально не«гуманным» способом.
akatenev
Это была одна и та же мышь. Она нашла отличный источник бесплатного сыра :)
Mindkiller
Можно GPS-датчик к ней прикрепить или чип к уху приколоть :).
ammo
Не, между местом поимки и местом выпуска как минимум восьмиполосное шоссе. Да и мыши все разные — маленькие, большие, чистенькие и вонючие.
Мобилкин
Мыши больше всего клюют на конфеты
V
Какие привередливые нынче мыши пошли.
Мобилкин
Просто сыр — это надоевший стереотип. Мыши больше всего любят сахар. Мне по опыту советовали взять самые дешёвые конфеты: например, в Казахстане такими являются «Старт»
ammo
Просто сыр удобен для мышеловки — он жесткий и хорошо держится.
A
В домах домовые мыши, в дикой природе мыши — полевки. Это как автора поймать и выпустить на волю в центре Сахары. А что? там ведь туареги-бедуины живут и радуются… Так что мышь лучше негуманно, но моментально…
ammo
Всё в её лапах. Если адаптируется, значит ей повезло.
A
Вы не понимаете? Это даже не разные виды, а разные роды с сильно отличающейся специализацией
Tita_M
Это хорошо, что вы мышек пожалели. Было бы не плохо если бы вы сделали следующий шаг и пожалели бы курочек, свинок, коровок. Я уверен, что вы бы ничего не потеряли, а только приобрели.
Я могу вам порекомендовать, если хотите, несколько книг о пользе для здоровья без убойного питания со ссылками на научные исследования.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Обзор безымянного электрического блендера для приготовления смузи

Продолжаю скупать разные товары с АлиЭкспресс, на котором сейчас активно идут распродажи. Не так давно получил этот чудо-блендер (продавец его еще называет миксером и соковыжималкой), а самое...

Обзор беспроводной петличной радиосистемы Fifine M9

Предлагаю вашему вниманию обзор функциональной радиосистемы Fifine M9. Данная радиосистема снабжена зарядным кейсом, двумя микрофонами и одним передатчиком (приёмником). Функционал здесь весьма...

Выбираем крепление видеорегистратора. 3М скотч или присоска?

Еще лет пять назад основная масса регистраторов оснащалась креплениями с вакуумной присоской. Но к настоящему времени ситуация изменилась — в большинстве случаев производители предлагают...

Лазерный дальномер с приложением для смартфона: обзор FNIRSI IR40 с дальность измерения до 40 метров

Умные приборы все чаще входят в нашу жизнь, и инструменты не являются исключением. Смарт-дальномер с возможность работы с приложением для смартфона за скромные 1900 рублей. В плюсах —...

Обзор SMSL DO200 Pro: стационарный ЦАП на 12 чипах конвертера

На мой взгляд, как пользователя и большого ценителя DO-серии ЦАПов от SMSL, им просто просто жизненно необходима какая-то новая идея. Не дизайн и не актуальные чипы, а некоторое переосмысление...

Обновление прошивки тестера компонентов FNIRSI LCR-P1: добавили калибровку и новые режимы

Обновление прошивки популярного тестера компонентов FNIRSI LCR-P1 принесло новые режимы измерений, а также появился режим для калибровки по сопротивлению щупов и самого сокета. Это уже пятая...