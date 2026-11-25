Смартфон Samsung Galaxy S27 Ultra прошёл сертификацию, подтверждающую поддержку зарядки на 60 Вт.

В нынешнем году южнокорейская компания представила Galaxy S26 Ultra — первое своё мобильное устройство с зарядкой мощностью 60 Вт. Если принимать в расчёт планшеты, но не ноутбуки, то это первое устройство компании с подобной мощностью подзарядки. Это первый существенный рывок в плане мощности зарядки у моделей Ultra впервые после появления S20 Ultra в 2020 году — та модель заряжалась на 45 Вт (любопытно, что у S21 Ultra показатель упал до 25 Вт, а у S22 Ultra снова вырос до 45 Вт).

Рендер Samsung Galaxy S27 Ultra Автор: AndroidHeadlines Источник: www.androidheadlines.com

Новинке Galaxy S27 Ultra выдан сертификат CB на зарядку 60 Вт — 20 В при силе тока 3 А. Такой же параметр зафиксирован и у S26 Ultra. Пока Samsung не решается использовать ток силой 5 А, ведь для него нужны кабели с чипом E-Marker, который обеспечивает повышенную силу тока.

К тому же S27 Ultra, как ожидается, получит более ёмкую батарею — EB-BS957CBY с номинальной ёмкостью 5534 мАч. По сравнению с актуальной моделью Ultra прибавка составит 700 мАч. Смартфоны линейки S Ultra оснащались аккумуляторами на 5000 мАч ещё с момента выхода первой модели в 2020 году и это первый сдвиг в этом плане.

В ходе тестирования S26 Ultra (60 Вт) набрал полный заряд батареи за 45 минут, а 75% за 30 минут. Это на 14 минут быстрее, чем у S25 Ultra (45 Вт). Однако из-за увеличенной ёмкости батареи S27 Ultra для достижения 100% заряда батареи, смартфону потребуется больше времени.

Источник: gsmarena