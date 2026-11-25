Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com

Робот-пылесос Roborock Qrevo Edge 2 Flow с высотой корпуса 8,98 см представлен в России. Устройство выполняет влажную уборку и работает под низкой мебелью с минимальным участием пользователя.

Навигация RetractSense строится на выдвижном лидаре — лазерном датчике, который сканирует помещение на 360°. На открытых участках датчик остается поднятым, при движении под мебелью автоматически втягивается. Так робот проходит под кроватями и диванами.

Технология RGB на основе искусственного интеллекта (ИИ) и система Reactive AI распознают более 280 типов препятствий и характер загрязнения. Сухой мусор, например рассыпанный кофе или наполнитель для кошачьего туалета, собирается с повышенной мощностью всасывания — до 35 000 Па. Паскаль (Па) — единица давления, которой измеряют силу всасывания.

Моющий валик шириной 270 мм вращается со скоростью до 240 оборотов в минуту. Система SpiraFlow 2.0 подает воду через 16 отверстий, а загрязненная жидкость собирается отдельно. При переходе на ковер валик поднимается на 15 мм. По данным испытаний производителя, с валика удаляется более 99,99% бактерий.

Система самоочистки под давлением Автор: roborock Источник: ru.roborock.com

Док-станция промывает валик, сушит его и основание теплым воздухом при температуре до 63 °C, выгружает мусор и пополняет запас воды. По словам Roborock, в зависимости от условий эксплуатации робот может работать до 65 дней без ручной выгрузки мусора.

Защиту от наматывания волос обеспечивают щетка DuoDivide и две поднимающиеся боковые щетки. По внутренним испытаниям, наматывание составило 0% для образцов массой 0,1 г и длиной 20, 30 и 40 см.

Владельцы животных могут включить распознавание питомцев и следить за ними на карте в реальном времени. Голосовой помощник Hello Rocky работает без Wi-Fi. Поддерживаются стандарты Matter, а также Alexa, Siri и Google Home.

Roborock Qrevo Edge 2 Flow поступает в продажу на российском рынке с октября 2026 года.

Источник: chudo.tech