NASA: утверждена конструкция ядерного корабля, который полетит к Марсу
НАСА официально утвердило финальную конструкцию первого в истории межпланетного корабля с ядерной установкой под названием SR-1 Freedom. Запуск этой миссии к Марсу запланирован на конец 2028 года.
В ходе финального анализа инженеры решили укоротить выносную ферму (штангу), на которой закреплен реактор. Благодаря новой, более совершенной радиационной защите, реактор можно разместить ближе к основному корпусу аппарата. Это решение позволило уменьшить общую массу корабля и упростить его сборку. Технические детали:
- двигатель: ядерная электрореактивная тяга, реактор вырабатывает электричество для ионных двигателей;
- реактор: мощность около 20 киловатт, используется уран низкого обогащения и защита из карбида бора;
- энергия: применяется цикл Брайтона (газ нагревается от реактора и вращает турбину генератора);
- связь: аппарат получит более крупные антенны X-диапазона для передачи данных.
Корабль доставит к Марсу капсулу SkyFall с тремя вертолетами нового поколения (наследники Ingenuity). Они будут изучать геологию, климат и искать подповерхностный лед. Директор программы Стив Синакор отметил, что этот полет станет «железной дорогой Солнечной системы», проложив путь для всех будущих аппаратов с ядерными двигателями.
Источник: naukatv.ru
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