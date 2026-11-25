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НАСА официально утвердило финальную конструкцию первого в истории межпланетного корабля с ядерной установкой под названием SR-1 Freedom. Запуск этой миссии к Марсу запланирован на конец 2028 года.

В ходе финального анализа инженеры решили укоротить выносную ферму (штангу), на которой закреплен реактор. Благодаря новой, более совершенной радиационной защите, реактор можно разместить ближе к основному корпусу аппарата. Это решение позволило уменьшить общую массу корабля и упростить его сборку. Технические детали:

двигатель: ядерная электрореактивная тяга, реактор вырабатывает электричество для ионных двигателей;

реактор: мощность около 20 киловатт, используется уран низкого обогащения и защита из карбида бора;

энергия: применяется цикл Брайтона (газ нагревается от реактора и вращает турбину генератора);

связь: аппарат получит более крупные антенны X-диапазона для передачи данных.

Корабль доставит к Марсу капсулу SkyFall с тремя вертолетами нового поколения (наследники Ingenuity). Они будут изучать геологию, климат и искать подповерхностный лед. Директор программы Стив Синакор отметил, что этот полет станет «железной дорогой Солнечной системы», проложив путь для всех будущих аппаратов с ядерными двигателями.

Источник: naukatv.ru