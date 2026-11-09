Винил без проводов и усилителя: Sony выпустила проигрыватели с Bluetooth и оцифровкой пластинок

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Два проигрывателя Sony позволяют слушать виниловые пластинки через беспроводные наушники и колонки, а также переносить аналоговые записи на компьютер. Модели PS-LX3BT и PS-LX5BT рассчитаны как на начинающих любителей винила, так и на слушателей, которым важнее качество воспроизведения.

Обе модели поддерживают Bluetooth с кодеками aptX и aptX Adaptive, а также технологию Hi-Res Wireless Audio при подключении совместимого оборудования. Предусмотрено автоматическое воспроизведение нажатием одной кнопки, встроенный фонокорректор и поддержка пластинок со скоростью 33⅓ и 45 об/мин. USB-подключение позволяет оцифровывать виниловые записи и сохранять их на компьютере.

Различия между проигрывателями заключаются прежде всего в конструкции и аудиокомпонентах. PS-LX3BT ориентирована на простоту использования, тогда как PS-LX5BT получила более жёсткий цельный корпус, алюминиевый тонарм, резиновый коврик и улучшенный звукосниматель. В старшей версии также установлены позолоченные аудиоразъёмы. Эти решения призваны уменьшить нежелательные вибрации и улучшить качество воспроизведения.

Рекомендованная стоимость моделей при анонсе составляла 399,99 и 499,99 доллара соответственно. Предыдущий Bluetooth-проигрыватель Sony PS-LX310BT появился ещё в 2019 году. Новая пара фактически продолжила эту линейку после семилетнего перерыва, предложив два варианта для тех, кто хочет пользоваться винилом без необходимости собирать отдельную аудиосистему.

Источник: Sony