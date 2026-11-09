Винил без проводов и усилителя: Sony выпустила проигрыватели с Bluetooth и оцифровкой пластинок

Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Новость | Аудио и звук

Два проигрывателя Sony позволяют слушать виниловые пластинки через беспроводные наушники и колонки, а также переносить аналоговые записи на компьютер. Модели PS-LX3BT и PS-LX5BT рассчитаны как на начинающих любителей винила, так и на слушателей, которым важнее качество воспроизведения.

Автор: Sony Источник: www.sony.de

Обе модели поддерживают Bluetooth с кодеками aptX и aptX Adaptive, а также технологию Hi-Res Wireless Audio при подключении совместимого оборудования. Предусмотрено автоматическое воспроизведение нажатием одной кнопки, встроенный фонокорректор и поддержка пластинок со скоростью 33⅓ и 45 об/мин. USB-подключение позволяет оцифровывать виниловые записи и сохранять их на компьютере.

Различия между проигрывателями заключаются прежде всего в конструкции и аудиокомпонентах. PS-LX3BT ориентирована на простоту использования, тогда как PS-LX5BT получила более жёсткий цельный корпус, алюминиевый тонарм, резиновый коврик и улучшенный звукосниматель. В старшей версии также установлены позолоченные аудиоразъёмы. Эти решения призваны уменьшить нежелательные вибрации и улучшить качество воспроизведения.

Автор: Sony Источник: www.sony.de

Рекомендованная стоимость моделей при анонсе составляла 399,99 и 499,99 доллара соответственно. Предыдущий Bluetooth-проигрыватель Sony PS-LX310BT появился ещё в 2019 году. Новая пара фактически продолжила эту линейку после семилетнего перерыва, предложив два варианта для тех, кто хочет пользоваться винилом без необходимости собирать отдельную аудиосистему.

Источник: Sony

Другое
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
? 0 142 0
Автор Artur_Novikov Рейтинг +107.40
Блог Аудио и звук 1194 6878 RSS
Не упускай интересное! Подпишись на нас в ВК и Telegram.

0 комментариев

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Зачем на дне бутылки с газировкой делают пять выступов

Пустая бутылка из-под газировки кажется почти невесомой: её стенку легко продавить пальцами. Но пока внутри находится напиток, та же тонкая оболочка удерживает давление газа и переносит...

Как в Салеме подозрения превратились в приговоры: документы, «призрачные доказательства» и 25 погибших

19 повешенных, один раздавленный камнями и суд, который сам себя остановил. Вторая часть расследования о Салеме: что известно по документам и что до сих пор спорно.

✦ ИИ  Чем калина отличается от рябины и почему после заморозков они становятся вкуснее?

Осенью на деревьях и кустарниках появляются яркие красные гроздья. Издалека калину и рябину легко перепутать: похожий цвет, примерно одинаковый размер плодов и привычная для осени картина. Но стоит...

✦ ИИ  Почему на новых шинах торчат резиновые волоски? Для чего они нужны на самом деле

Признайся честно, ты ведь тоже это делал. Подходишь к новенькому колесу в магазине или на парковке, присаживаешься на корточки и начинаешь задумчиво дергать эти смешные резиновые волоски. Они...

Ядерный след в тайге: о цене самоуверенности советского руководства

В 1971 году в тайге под Пермью взорвали три ядерных заряда, чтобы прорыть канал. Спустя полвека радиация на берегах озера ниже, чем в центре Перми. Но так ли всё хорошо и безопасно?