Nubeo выпустила механические часы в честь Atari 7800: тираж самой редкой версии составит всего 100 экземпляров

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Часовая компания Nubeo представила лимитированную серию Console Automatic Atari 7800 40th Limited Edition, посвящённую 40-летию игровой приставки Atari 7800. Самая интересная деталь новинки — секундная стрелка в форме классического игрового джойстика. Всего производитель предусмотрел несколько цветовых исполнений с индивидуальной нумерацией.

Корпус часов выполнен из нержавеющей стали и имеет необычную квадратную форму. Его размер составляет 42 мм, толщина — 16 мм. На циферблате размещены логотип Atari и фирменная радужная полоса компании. За работу механизма отвечает японский автоматический Miyota с индикацией часов, минут, секунд и даты. Питание от батарейки не требуется: механизм получает энергию от движения руки владельца.

Версия Pixel Peridot (NB-6124-02) получила зелёный циферблат и ремешок из FKM-резины шириной 26 мм. Часы весят 92 г, оснащены минеральным стеклом с антибликовым покрытием и выдерживают давление воды до 5 ATM. Прозрачная задняя крышка позволяет рассмотреть автоматический механизм.

Выпуск Pixel Peridot ограничен 100 экземплярами. Столько же предусмотрено для версии Arcade Amber, тогда как чёрное исполнение Event Horizon получит тираж 200 штук. Все часы будут индивидуально пронумерованы. Серия посвящена Atari 7800 — приставке, вышедшей в 1986 году и ставшей частью истории домашних игровых систем.

Источник: nubeowatches