NASA отправит имена землян на Титан: попасть на борт космического дрона можно до января 2027 года

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NASA предложило всем желающим отправить своё имя на крупнейший спутник Сатурна — Титан. Имена участников запишут на микрочип, который установят на борту автоматического аппарата Dragonfly. Он должен отправиться к далёкому спутнику в 2028 году и прибыть туда в 2034-м.

Чтобы попасть в список участников миссии, достаточно зарегистрироваться на специальной странице NASA. После этого пользователь получит персональный электронный посадочный талон. Приём заявок завершится 15 января 2027 года в 23:59 по восточному времени США. Сам микрочип с именами отправится в космос вместе с аппаратом.

Dragonfly станет первым научным аппаратом с несколькими несущими винтами, который будет исследовать другой мир с воздуха. В отличие от марсианского вертолёта Ingenuity, совершавшего короткие полёты над поверхностью Красной планеты, новый аппарат рассчитан на полноценные научные исследования. Он будет перелетать между разными районами Титана, изучая его поверхность и состав органических веществ.

Титан интересен учёным плотной атмосферой, реками и озёрами из жидкого метана, песчаными дюнами и богатой органическими соединениями поверхностью. Dragonfly должен искать химические соединения и условия, которые могли предшествовать появлению жизни. Сейчас аппарат собирают в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. Запуск запланирован на 2028 год, а начало исследований на спутнике Сатурна ожидается в 2034-м.

Источник: space.com