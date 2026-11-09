JetZero продвинулась в разработке дальнемагистрального пассажирского самолета со схемой «летающее крыло»

Калифорнийский стартап JetZero получил дополнительное финансирование, которое позволит ускорить разработку демонстратора Jet1 — летательного аппарата, выполненного по схеме «летающее крыло». Новые средства будут направлены на изучение характеристик необычного расположения двигателей на фюзеляже. Компания планирует провести первый полет демонстратора Jet1 — который уже строится на предприятии Scaled Composites в Мохаве — до конца 2027 года.

Как сообщила компания JetZero, она получила дополнительно 5,3 миллиона долларов в рамках этапа «Phase IV» программы CLEEN, курируемой Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Эти средства будут использованы для проведения летных испытаний, направленных на изучение работы двигателей, установленных в верхней части фюзеляжа демонстратора Jet1.

По заявлению компании, двигатели и узлы их крепления будут оснащены измерительной аппаратурой для сбора данных о потоках воздуха в зонах воздухозаборников и сопел (вентиляторных контуров). Замеры будут проводиться на различных этапах полета — при взлете, наборе высоты и в крейсерском режиме, — а также во время руления по земле при боковом ветре.

В компании добавили, что данные будут получены в реальных эксплуатационных условиях, а не на наземных испытательных стендах или в ходе наземных пробежек. Ожидается, что такая схема размещения двигателей на хвостовой части фюзеляжа — которая будет применена в будущей серийной модели Z4 — позволит повысить топливную эффективность (по сравнению с традиционными самолетами аналогичного размера) на величину до 50%, а также снизить уровень шума на земле благодаря экранирующему эффекту фюзеляжа. Поставки воздушных судов такого типа могут начаться в начале 2030-х годов.

JetZero уже ведет строительство полноразмерного демонстратора на мощностях компании Scaled Composites в Мохаве. Первый полет запланирован на период до конца 2027 года. Этому этапу предшествовало создание чисто цифровой экспериментальной модели JetZero Pathfinder — уменьшенной копии, позволившей получить базовые характеристики для новых летательных аппаратов типа «летающее крыло». С тех пор конструкция была дополнена V-образным хвостовым оперением, выполняющим функции рулей высоты и направления.

Программа также получает финансирование, выделенное на разработку нового самолета-заправщика; именно поэтому на изображении от Jet1 в хвостовой части фюзеляжа можно заметить поднятую вверх заправочную штангу.

Размещение двигателей на фюзеляже ставит перед конструкторами новые задачи: поток воздуха, поступающий в двигатели, должен быть максимально свободен от турбулентных вихрей — даже несмотря на то, что перед попаданием в воздухозаборники он обтекает самую толстую часть фюзеляжа. В противном случае двигатели могут «захлебнуться». Это особенно актуально для режимов сверхмедленного полета, когда самолет движется с высоко задранным носом. Кроме того, при увеличении тяги двигатели, расположенные в верхней части фюзеляжа, создают момент, прижимающий нос самолета вниз — в отличие от традиционных воздушных судов, у которых двигатели установлены под крыльями и при работе толкают нос вверх.

Источник: JetZero