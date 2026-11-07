Segway анонсировала серийный электробайк X Cruiser с запасом хода 200 километров

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| Новость | Авто и транспорт

Компания Segway представила на миланской выставке EICMA 2026 электрический мотоцикл X Cruiser. Конструкция модели предусматривает установку защитного каркаса (полного или частичного), сиденья с ремнями безопасности и крыши для защиты водителя при столкновениях с четырех сторон. В штатное оснащение вошли системы контроля слепых зон и предупреждения о смене полосы движения.

Технической основой Segway X Cruiser стала платформа с интеграцией аккумуляторного блока в силовую структуру рамы по технологии Cell-to-Body. Расчетный запас хода составляет около 200 километров. Европейская версия получит зарядное устройство переменного тока мощностью 4,5 кВт с разъемом Type 2, а модификация для рынка Китая будет поддерживать быструю зарядку постоянным током. В перечень оборудования вошли 15-дюймовое переднее и 14-дюймовое заднее колеса с шинами Michelin City Grip, приборная панель диагональю 10,25 дюйма и опциональный задний кофр объемом 55 литров с электроприводом.

Автор: Segway Источник: de-de.segway.com
Автор: Segway Источник: de-de.segway.com

При проектировании модели использовались технические наработки, лицензированные у концерна BMW Group, при этом разработку, сборку и сертификацию осуществляет компания Segway. Серийный выпуск Segway X Cruiser для рынков Китая и Европы запланирован на 2027-2028 годы. На том же стенде в Милане был показан концептуальный 800-вольтовый макси-скутер Orca с расчетным запасом хода до 300 километров.

Источник: teknolojioku

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Johan_Scarlettson Рейтинг +300.10
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