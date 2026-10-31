На площадке «Газпром трансгаз Уфа» представлен снегоболотоход Витязь ДТ‑ЗПМ

Снегоболотоход «Витязь» ДТ-ЗПМ подтвердил свою исключительную проходимость: машина успешно преодолела 17 тысяч километров по бездорожью и ещё тысячу — по болотистой местности. Такие испытания наглядно демонстрируют, насколько техника адаптирована к самым сложным условиям — от снежной целины и пересечённой местности до грунтов с низкой несущей способностью.

Лёгкий двухзвенный вездеход, разработанный МК «Витязь» (входит в Ростех), сохраняет высокую манёвренность даже в тяжёлой обстановке: уникальная конструкция сочленения звеньев позволяет машине складываться в продольной и вертикальной плоскостях, эффективно обходя препятствия — рвы, косогоры, перепады высот. При этом «Витязь» остаётся серьёзным транспортным средством по вместимости и грузоподъёмности: он способен перевозить до 3,5 тонны груза либо до 17 человек одновременно.

Важный плюс модели — полная локализация: вездеход собран исключительно из отечественных комплектующих. Это делает его эксплуатацию и обслуживание более предсказуемыми и удобными в российских условиях, а также снижает зависимость от внешних поставок. Техника востребована в геологоразведке, нефтегазовой отрасли, аварийно-спасательных работах и в районах Крайнего Севера — везде, где обычная техника просто не проедет.

Источник: Ростех