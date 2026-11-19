Официальные дилеры Lada начали принимать предварительные заявки на первый кроссовер АвтоВАЗа — Azimut. Хотя старт продаж ещё не объявлен официально, часть салонов уже предлагает внести возвратный депозит за бронирование машины: например, в нижегородском центре «Агат» сумма составляет 5 тысяч рублей. Депозит вносится за саму бронь, а не в счёт цены автомобиля.

Сроки старта продаж у дилеров расходятся. В сети «Автомир» называют 1 декабря 2026 года и уточняют, что первыми машины получат Москва и Санкт-Петербург. В тольяттинском салоне «Центральная СТО» выставочные экземпляры ожидают к концу ноября. Сам АвтоВАЗ пока подтверждал только «начало декабря», не называя конкретную дату — этот сдвиг сроков и заставляет дилеров готовиться заранее. Тем временем завод уже начал отгрузку кроссоверов в дилерскую сеть, что говорит о планах соблюдать декабрьский график.

Окончательный прайс-лист и состав комплектаций пока не раскрыты: выбрать цвет и версию при бронировании нельзя. По прогнозам рынка, базовая версия будет стоить около 2 млн рублей, ходовые комплектации — от 2,2 млн. На выбор предложат два силовых агрегата: 1,6-литровый мотор (120 л. с.) с 6-ступенчатой механикой и 1,8-литровый (132 л. с.) с вариатором, оба — с передним приводом. Серийное производство Azimut стартовало 25 сентября 2026 года, до конца года АвтоВАЗ рассчитывает выпустить несколько тысяч машин, поэтому на первом этапе поставки будут ограниченными.

Раннее бронирование, по сути, становится страховкой от дефицита в первые недели продаж, хотя риск для покупателя очевиден: комплектацию и окончательную цену пока выбрать не получится — их объявят ближе к старту.

Источник: Первый технический