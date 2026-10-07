Jaguar представил самый мощный в истории бренда электромобиль Type 01 с 3 моторами и 1016 л.с

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| Новость | Авто и транспорт

6 октября дебютировал Jaguar Type 01, самый мощный дорожный автомобиль в истории марки. Четырёхместный электрический гран-туризмо открывает новую эпоху британского бренда, который сейчас перезапускает себя. Ставки высоки. Годами Jaguar строил одни из самых узнаваемых спорткаров в мире, и теперь Type 01 должен доказать поклонникам, что электромобиль марки дарит столько же удовольствия и вовлечённости, сколько прежние модели.

Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Мощность и запас хода Jaguar Type 01

  • мощность и крутящий момент: 1016 л. с., 1007 фунт-футов;
  • разгон с 0 до 62 миль/ч: 3,2 с;
  • батарея: 118,0 кВт·ч;
  • запас хода по WLTP: 450 миль;
  • длина: 206,4 дюйма;
  • высота: 55,24 дюйма.
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Один мотор стоит на передней оси, два на задней. Вес распределён по осям ровно 50:50, утверждает Jaguar. Электромобиль построен на 850-вольтовой архитектуре. При долгой езде по трассе на высокой скорости запас хода, по данным компании, составит до 320 миль.

Подвеска, режимы и полноуправляемое шасси

Спереди стоит двухрычажная подвеска, сзади integral-link, а дополняет их пневмоподвеска Dynamic Air Suspension. В неё входят пневмобаллоны с переключаемым объёмом и активные амортизаторы с двумя клапанами.

Режимов движения пять: Jaguar, Dynamic, Efficient, Ice & Snow и Curated. В Dynamic до 87% мощности уходит на заднюю ось, пневмобаллоны становятся жёстче, а руль и педаль акселератора реагируют острее.

Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Машина крупная: 17,2 фута в длину, причём 17% длины приходится на участок между передней осью и дверью. Центр тяжести лежит на 2,4 дюйма ниже точки бедра водителя, центр рыскания расположен между сидящими в салоне. По словам Jaguar, так Type 01 создаёт ощущение, будто «обволакивает водителя».

Помогает и подруливание задних колёс. На малой скорости они поворачиваются на угол до 6,0 градуса, и диаметр разворота сокращается до 37,7 фута. Для сравнения: у Mazda Miata 2026 года он равен 30,1 фута, у Ford Expedition 41,0 фута.

Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com
Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Аэродинамика тоже активная. Передние заслонки открываются, когда силовой установке и тормозам нужно охлаждение. Трёхпозиционный задний спойлер на скорости выше 96,3 миль/ч создаёт до 165,3 фунта прижимной силы, а машина при его выдвижении опускается на 0,59 дюйма.

Внешность почти как у концепта

Серийный Type 01 мало отличается от концепт-кара. Он низкий и длинный: высота 55,24 дюйма примерно равна высоте современного Ford Mustang. Ручки дверей утоплены в кузов и, как уверяет Jaguar, выдвигаются даже под слоем льда до 0,16 дюйма.

Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Спереди стоят проекционные светодиодные HD-фары с автокорректором. Это самые тонкие фары в истории: всего 3,31 дюйма в высоту, по 20 000 светодиодов в каждой. Задние фонари во всю ширину дизайнеры спрятали в решётку заднего бампера.

Штатно машина едет на огромных 23-дюймовых дисках, 21-дюймовые доступны опционально. Среди деталей: алюминиевая отделка по низу кузова, «слиток» на крыле с выгравированным лазером прыгающим ягуаром и скрытое за надписью Jaguar на передней части оборудование ADAS.

Салон без привычного зеркала заднего вида

Интерьер Jaguar показал ещё в августе, теперь появились подробности. За рулём стоит 24,0-дюймовый OLED-экран, а центральный вертикальный сенсорный дисплей на 7,0 дюйма управляет мультимедиа и климатом.

Автор: Jaguar Источник: www.motor1.com

Классического салонного зеркала нет. Его заменяет дисплей ClearSight Rear View, встроенный в панорамный саундбар у основания лобового стекла на одной высоте с наружными зеркалами. Все четыре кресла получили подогрев и вентиляцию, передние регулируются в 12 направлениях. Задние спинки складываются в пропорции 50:50, и объём багажника растёт с более чем 15,9 до 35,3 кубического фута.

Когда Type 01 поступит в продажу и сколько будет стоить, Jaguar не сообщил. Ожидается, что цены начнутся с уровня от 100 с небольшим до примерно 150 тысяч долларов.

Источник: motor1

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