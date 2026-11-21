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Honor готовит необычную серию смартфонов с аккумуляторами ёмкостью 9000 мА·ч. При этом толщина корпуса составит всего 7,96 мм, а масса — 211 г. Презентация Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S состоится 23 ноября.

Все три модели получат дополнительный экран на задней панели. Он позволит делать селфи на основные камеры, взаимодействовать с функциями искусственного интеллекта и выводить различные темы оформления. Также заявлены измерение пульса и уровня кислорода в крови.

По предварительным данным, Honor 700 получит Snapdragon 8s Gen 4, а версия Pro — Snapdragon 8 Gen 5. Основной экран будет иметь диагональ 6,57 дюйма, разрешение 1,5K и частоту 120 Гц. Камеры старшей модели включат основной сенсор на 200 Мп, сверхширокоугольный модуль на 12 Мп и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с оптическим увеличением 3,5 раза.

Проводная зарядка мощностью 80 Вт предусмотрена для серии, а Honor 700 Pro дополнительно получит беспроводную зарядку на 50 Вт. Смартфонам также приписывают защиту IP68, IP69 и IP69K. Ещё одна необычная возможность — подключение внешнего телеобъектива Honor G200, с которым производитель обещает 15-кратное увеличение при съёмке концертов и других удалённых объектов.

Источник: ithome