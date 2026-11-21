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Американская компания Atomic-6 обнаружила необычное свойство композитной защиты Space Armor: материал рассчитан на экстремально быстрые столкновения с космическим мусором, но может пропускать значительно более медленные пули. По словам руководителя компании Тревора Смита, экспериментальный образец пробили выстрелом из пистолета Glock калибра 9 мм. При этом алюминиевая сфера диаметром 3 мм, летевшая со скоростью 7200 м/с, не смогла пробить защиту Space Armor Lite.

Причина заключается в особенностях поведения материалов при гиперскоростном столкновении. При скоростях порядка 7,2 км/с ударная нагрузка и механизм разрушения отличаются от тех, которые возникают при попадании обычной пули. По объяснению Смита, защитные свойства Space Armor начинают проявляться примерно с десятикратной скорости звука. Поэтому более медленный пистолетный боеприпас оказался для материала сложнее, чем частица космического мусора.

В лаборатории Техасского университета A&M композитную плитку проверили на баллистическом манекене. После попадания алюминиевой сферы за защитой не обнаружили видимых повреждений и пробития. Для сравнения использовали сплошную алюминиевую пластину толщиной 4 мм: её фрагменты проникли в манекен. Масса плитки Space Armor Lite составляет 14 кг/м².

Изначально Atomic-6 разрабатывала материал для спутников, которым угрожают микрометеориты и неконтролируемые фрагменты орбитального мусора. Теперь компания изучает возможность установки таких плиток на скафандры. Однако до практического применения ещё далеко: предстоит проверить герметичность, подвижность и поведение изогнутых панелей при разных углах попадания. Нынешний эксперимент проводили без полноценного скафандра и системы жизнеобеспечения.

Источник: prnewswire