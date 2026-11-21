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Bell собрала первый фюзеляж перспективного конвертоплана MV-75 Cheyenne II для армии США. Конструкцию уже отправили на предприятие в Техасе, где её соединят с крылом и мотогондолами. После этого машину ждут первые полномасштабные испытания на прочность.

Фюзеляж полностью изготовили на новом предприятии Bell в Уичито, штат Канзас. Компания самостоятельно выполнила сборку носовой, центральной и хвостовой частей. На создание производственной площадки и освоение выпуска конструкции ушло около двух лет.

В Амарилло инженеры установят фюзеляж на готовое крыло с мотогондолами, а затем проверят прочность всего планера на специальном стенде. Для этого конструкцию оснастят датчиками деформации и подвергнут расчётным нагрузкам. Испытания должны подтвердить надёжность силовой конструкции перед переходом к лётной программе.

MV-75 Cheyenne II разрабатывают по программе FLRAA для замены вертолётов UH-60 Black Hawk. Вместо обычной вертолётной схемы машина использует поворотные винты на концах крыла. Такая компоновка позволяет взлетать и садиться вертикально, но летать на скоростях самолёта. Bell рассчитывает получить конвертоплан, превосходящий нынешние армейские вертолёты более чем вдвое по скорости и дальности. Первый фюзеляж — важный производственный рубеж, но до первого полёта ещё предстоит завершить сборку и наземные испытания.

Источник: aerospaceglobalnews