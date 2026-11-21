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Samsung экспериментирует с аналогом Dynamic Island от Apple. В тестовой версии One UI 9.5 обнаружили функцию Moment Effects, которая может изменить отображение уведомлений на смартфонах Galaxy. Однако появление новинки в Galaxy S27 пока не подтверждено.

Судя по опубликованным материалам, Samsung хочет перенести Live Notifications из верхнего угла экрана к фронтальной камере. Пользователь сможет переключаться между активными событиями свайпами, не открывая приложения. Сейчас уведомления отображаются в виде небольшой плашки в строке состояния.

В утечке также обнаружили упоминание Google Sports. Это может позволить выводить результаты матчей и информацию о победах любимых команд непосредственно на интерактивную панель. Предполагается, что Moment Effects станет развитием уже существующей системы Live Notifications, которая поддерживает навигацию, запись голоса и другие фоновые действия.

Но есть загвоздка: Samsung пока не объявляла о разработке такой функции и не подтверждала её выход вместе с Galaxy S27. Moment Effects обнаружили в предварительных программных материалах, а значит, компания ещё может изменить интерфейс или вовсе отказаться от нововведения. Пока остаётся открытым вопрос, станет ли это полноценным аналогом Dynamic Island или очередным экспериментом One UI.

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Источник: phonearena