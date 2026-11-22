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Motorola Razr Flex получил первую подробную демонстрацию дизайна на серии новых рендеров. Смартфон показали в двух цветах, причём производитель, судя по изображениям, решил отказаться от привычной гладкой стеклянной задней панели в пользу фактурных материалов. Это может стать одной из самых заметных особенностей нового складного устройства.

Изображения опубликовал ресурс SammyGuru. Зелёная версия Pantone Dark Botanical Garden получила заднюю панель с текстурой плетёной ткани и рамку в тон корпуса. Бежевый вариант Pantone Coriander имитирует кожаную поверхность и сочетается с рамкой цвета шампанского. На обеих моделях установлена выступающая площадка с двумя основными камерами и светодиодной вспышкой.

По предварительным данным, Razr Flex оснастят внешним экраном диагональю 4,97 дюйма и внутренним складным дисплеем на 6,92 дюйма. Основная камера и сверхширокоугольный модуль могут получить сенсоры разрешением по 50 Мп, а ёмкость аккумулятора составит 5000 мА·ч. Шарнир, согласно утечкам, позволит фиксировать смартфон в полуоткрытом положении без дополнительной подставки.

Модель позиционируют как конкурента Galaxy Z Fold 8 и Apple iPhone Duo, но с более компактными размерами. Motorola пока не подтвердила ни название устройства, ни характеристики, ни стоимость. Презентацию ожидают в декабре 2026 года или в начале 2027-го, поэтому все спецификации пока следует считать предварительными.

Источник: sammyguru