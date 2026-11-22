NASA готовит к лунной миссии шестиколёсный ровер PROMISE, способный работать там, где обычная солнечная энергетика практически бесполезна. Аппарат планируют отправить к Южному полюсу Луны в конце 2028 года. Он сможет исследовать постоянно затенённые кратеры и переносить ночи продолжительностью около 14 земных суток без подзарядки от солнечных панелей.

Вместо солнечных батарей PROMISE получит радиоизотопный термоэлектрический генератор MMRTG с топливом на основе плутония-238. Он преобразует тепло от радиоактивного распада в электричество и на старте миссии будет выдавать около 110 Вт. Избыточное тепло пойдёт на обогрев электроники, аккумуляторов и механизмов. Это принципиально важно для работы в районах, где температура может опускаться ниже −129 °C, а солнечный свет не достигает поверхности.

Ровер имеет длину около 2,9 м и сухую массу примерно 1025 кг. NASA использует для его создания запасные лётные компоненты и испытательное оборудование, оставшееся от марсианских миссий Curiosity и Perseverance. Аппарат получит бур TRIDENT, способный проникать в лунный грунт на глубину до одного метра. Спектрометры и нейтронный анализатор помогут обнаружить водород и установить, есть ли под поверхностью пригодный для использования водяной лёд.

Миссия рассчитана на 18 месяцев. PROMISE должен не только исследовать подповерхностные ресурсы, но и составить карты местности, оценить безопасность потенциальных посадочных площадок и проверить новые бортовые вычислительные системы. Доставить аппарат на Луну планируют с помощью посадочного модуля Blue Moon Mark 1 компании Blue Origin. При этом NASA предстоит адаптировать марсианские технологии к резким перепадам температур, лунной пыли и требованиям ядерной безопасности при запуске.

Источник: interestingengineering