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Китайский BYD Ti7 запретили продавать в Евросоюзе из-за сходства с Land Rover Defender. Суд в Гааге счёл, что внедорожник нарушает права Jaguar Land Rover на зарегистрированный дизайн британской модели. Под ограничения попали десять европейских подразделений BYD, включая компанию, связанную со строительством нового завода в Венгрии.

Суду хватило сходства в силуэте, пропорциях кузова и характерных элементах оформления. Среди совпадений названы выпуклые плечевые линии, задняя стойка, скруглённые колёсные арки и непрерывная линия остекления. BYD пыталась указать на различия в фарах, решётке радиатора и капоте, но убедить суд не смогла.

Теперь европейским подразделениям BYD запрещено ввозить Ti7, производить, хранить и продавать его на территории ЕС. За нарушение грозит штраф €100 тыс. за каждый день либо €25 тыс. за каждый автомобиль. Максимальная сумма взыскания достигает €10 млн. Ограничения также затрагивают возможную сборку модели на строящемся предприятии BYD в Венгрии.

Британский рынок пока остаётся доступным: суд не стал рассматривать требования к подразделению BYD в Великобритании. Поставки Ti7 покупателям там запланированы на январь 2027 года. BYD отвергла обвинения в копировании, настаивает на самостоятельной разработке автомобиля и намерена обжаловать решение. Jaguar Land Rover должна начать полноценное судебное разбирательство в течение шести месяцев, иначе запрет может потерять силу.

Источник: carnewschina