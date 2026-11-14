Фонарь сам регулирует яркость: Lupine представила Blika Pro BT для шлема

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| Новость | Авто и транспорт

Lupine представила Blika Pro BT, четвёртое поколение фонаря Blika для крепления на шлем. По заявлению компании, он выдаёт до 2700 люмен, то есть на 300 люмен больше, чем Blika BT, а головной блок фонаря весит 68 г.

Яркость выросла благодаря новым светодиодам Luminus, которые, по словам компании, ярче и экономичнее прежних. Потребляемая мощность составляет 24 Вт, освещённость достигает 180 люкс, а дальность света, по данным производителя, до 270 м. В фонаре пять режимов: основной свет, узкий луч, рассеянный свет, красный и зелёный.

Автор: Lupine Источник: www.velodisco.com

Среди новинок датчик внешней освещённости, который автоматически подстраивает яркость. Включается он в приложении Lupine Connect для iOS и Android, там же настраивают профили освещения. Режимы и яркость на ходу меняют новым двухкнопочным Bluetooth-пультом, который крепится на кронштейн руля. В нём использован Bluetooth 5.2 Low Energy, поэтому батарея пульта служит дольше.

Рекомендуемый аккумулятор SmartCore FastClick ёмкостью 3,5 А·ч (25 Вт·ч) крепится на шлем или раму. С ним фонарь работает от 1 часа на 2700 люмен до 60 часов в красном режиме на минимальной яркости, также есть версия на 6,9 А·ч. Зарядка с адаптером Wiesel занимает около 1 часа 50 минут, по USB-C можно заряжать с помощью опционального адаптера.

Автор: Lupine Источник: www.velodisco.com

Корпус защищён от воды по стандарту IPX7 и от ударов по IK09, рабочий диапазон температур от минус 15 до плюс 55 градусов Цельсия. Блок фонаря разрабатывают и производят в немецком Ноймаркте.

Комплект для шлема с аккумулятором и пультом оценён в 489 евро.

Источник: VeloDisco

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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