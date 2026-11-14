Фонарь сам регулирует яркость: Lupine представила Blika Pro BT для шлема

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Lupine представила Blika Pro BT, четвёртое поколение фонаря Blika для крепления на шлем. По заявлению компании, он выдаёт до 2700 люмен, то есть на 300 люмен больше, чем Blika BT, а головной блок фонаря весит 68 г.

Яркость выросла благодаря новым светодиодам Luminus, которые, по словам компании, ярче и экономичнее прежних. Потребляемая мощность составляет 24 Вт, освещённость достигает 180 люкс, а дальность света, по данным производителя, до 270 м. В фонаре пять режимов: основной свет, узкий луч, рассеянный свет, красный и зелёный.

Среди новинок датчик внешней освещённости, который автоматически подстраивает яркость. Включается он в приложении Lupine Connect для iOS и Android, там же настраивают профили освещения. Режимы и яркость на ходу меняют новым двухкнопочным Bluetooth-пультом, который крепится на кронштейн руля. В нём использован Bluetooth 5.2 Low Energy, поэтому батарея пульта служит дольше.

Рекомендуемый аккумулятор SmartCore FastClick ёмкостью 3,5 А·ч (25 Вт·ч) крепится на шлем или раму. С ним фонарь работает от 1 часа на 2700 люмен до 60 часов в красном режиме на минимальной яркости, также есть версия на 6,9 А·ч. Зарядка с адаптером Wiesel занимает около 1 часа 50 минут, по USB-C можно заряжать с помощью опционального адаптера.

Корпус защищён от воды по стандарту IPX7 и от ударов по IK09, рабочий диапазон температур от минус 15 до плюс 55 градусов Цельсия. Блок фонаря разрабатывают и производят в немецком Ноймаркте.

Комплект для шлема с аккумулятором и пультом оценён в 489 евро.

Источник: VeloDisco