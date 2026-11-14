Домашний Hi-Fi объединили с профессиональной диджейской системой: Zu Audio представила акустику с усилителем Pass Labs

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Компания Zu Audio продемонстрировала акустическую систему, в которой объединила собственные колонки с усилительной техникой Pass Labs и профессиональным оборудованием для работы со звуком. Одной из самых заметных деталей экспозиции стала большая стена из сабвуферов Zu Method.

Примечательно, что во время демонстрации сабвуферы не работали. Тем не менее система обеспечивала мощное и динамичное звучание даже без дополнительного усиления низких частот. Ударные и электронные басовые партии передавались с высокой скоростью, а музыка сохраняла четкость даже при сложных ритмических переходах.

Вместо привычного аудиофильского предусилителя производитель использовал профессиональный микшер Rupert Neve Designs 5060 Centerpiece стоимостью около 12 000 долларов. Он позволял подключать различные источники звука и управлять системой. Кроме того, оборудование можно было использовать для организации диджейских выступлений.

За усиление отвечал Pass Labs XA25 стоимостью 6000 долларов. Несмотря на относительно небольшую мощность в 25 Вт на канал, он подходил для акустики Zu с высокой чувствительностью. В систему также вошли проигрыватель Technics и отдельные компоненты для цифрового воспроизведения музыки.

Также компания показала сразу несколько моделей акустики: напольные Druid 6 и Soul 6, полочные Method Bookshelf, а также сабвуферы Method Sub с 15-дюймовыми динамиками. Стоимость колонок варьируется от 1500 до 16 000 долларов в зависимости от модели.

Источник: Ecoustics