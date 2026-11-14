Сразу несколько смарт-часов Garmin получили масштабное обновление: более 30 улучшений и исправлений

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Garmin выпустила новую бета-версию программного обеспечения 7.19 для нескольких серий своих флагманских смарт-часов. Обновление предназначено для Fenix 9 и 9 Pro, Enduro 4 и MARQ Gen 3. Оно объединяет изменения предыдущих сборок и включает десятки исправлений и улучшений.

Автор: Garmin Источник: www.garmin.com

Одним из главных изменений стал переход к единой версии программного обеспечения для перечисленных устройств. Ранее Garmin выпускала для Fenix 9 Pro отдельные бета-обновления, отличавшиеся от сборок для других моделей.

Всего в списке изменений указано 38 пунктов. Владельцы Fenix 9 Pro, уже установившие предыдущую сборку, могут не заметить существенной разницы: большая часть ее возможностей уже была добавлена ранее. При этом для остальных совместимых моделей предусмотрено несколько новых функций.

В частности, компания добавила дополнительные настройки спортивных режимов, возможность корректировать расстояние во время занятий беговыми лыжами и велоспортом в помещении, а также новые сведения о тренировках по ходьбе и бегу. Изменения затронули и циферблаты: появилась более гибкая настройка секундной стрелки, а в меню управления фонариком можно регулировать время его работы.

Значительная часть обновления посвящена устранению ошибок. Разработчики исправили проблемы с измерением пульса, отображением карт и маршрутов, работой музыкальных приложений и уведомлений. Кроме того, устранены ошибки, которые могли приводить к сбоям при переключении спортивных режимов, запуске тренировок и загрузке дополнительных карт.

Также компания доработала работу навигации, приложения Epic, тренажера для гребли в помещении и функции распознавания ударов в гольфе. Отдельные изменения касаются отображения информации на экране и перевода интерфейса.

Обновление распространяется среди участников программы бета-тестирования. Проверить его наличие можно в настройках часов, открыв раздел «Система и обновление программного обеспечения».

Источник: Notebookcheck

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