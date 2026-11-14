Nike изменила привычную конструкцию Air Max: что скрывают новые кроссовки

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Nike и бренд NOCTA, созданный рэпером Дрейком, представили новую модель Air Modmax в необычной розовой расцветке Pink Spell. Главная особенность кроссовок — система амортизации с шестью полупрозрачными воздушными модулями, сосредоточенными преимущественно в пяточной части. Модель получила обозначение IQ6711-600 и должна поступить в продажу до конца 2026 года.

Конструкция подошвы заметно отличается от привычных решений Nike Air Max. Воздушные элементы размещены между тонкой наружной подошвой и изогнутым синтетическим каркасом. Такая схема формирует приподнятую заднюю часть обуви, внешне напоминающую некоторые модели Nike Shox. По замыслу разработчиков, система должна улучшать поглощение ударных нагрузок и устойчивость стопы.

Верх выполнен в нескольких оттенках розового. Его поверхность украшена изогнутыми простроченными линиями, а яркие оранжевые, жёлтые и салатовые элементы контрастируют с основной расцветкой. В дизайне также заметны перфорированная передняя часть, объёмный язычок и минималистичный логотип Nike.

За разработку отвечает совместная команда Nike и NOCTA. Представитель проекта Мэтт Бейбел объяснил, что конструкцию создавали с расчётом на анатомически оптимизированное поглощение нагрузки и повышение стабильности. Ожидаемая розничная цена Air Modmax Pink Spell составляет 180 долларов. Точная дата начала продаж пока не подтверждена.

Источник: hypebeast