Google Pixel выдают секреты владельцев после обычного переключения темы экрана

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| Новость | Смартфоны и телефоны

Скрытый раздел Private Space на смартфонах Google Pixel неожиданно появляется в общем списке приложений после смены светлой темы на тёмную. Причём владельцу даже не обязательно трогать настройки: сбой срабатывает при автоматическом переключении оформления утром или вечером.

Автор: Триянш Гилл Источник: unsplash.com

Private Space появился в Android 15 и позволяет создать отдельную защищённую область для приложений и файлов. Её можно заблокировать и полностью скрыть из списка установленных программ. Но теперь обычное переключение темы нарушает эту маскировку. После появления раздел может оставаться видимым даже при возврате к прежнему оформлению.

Проблему обнаружили после выхода Android 17 QPR1 в сентябре 2026 года. Ноябрьское обновление Android 17 QPR2 её не устранило. Сбой воспроизвели на Google Pixel 8 с последней версией программного обеспечения. Если посторонний знает пароль разблокировки смартфона, появление Private Space может позволить ему заметить скрытый раздел и получить доступ к его содержимому.

Google пока не подтвердила, что исправляет именно ошибку переключения тем. Компания получила сообщение о самопроизвольном появлении скрытого раздела и передала его разработчикам. Когда выйдет исправление, неизвестно.

Andr

Источник: phonearena

Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
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Автор Artur_Novikov Рейтинг +119.40
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