Переключение режимов касанием: Exposure Lights показала фонарь для шлема Joystick 19

Exposure Lights представила Joystick 19, фонарь для крепления на шлем велосипедиста, с яркостью 1600 люмен и массой 111 г. Это 19-е поколение серии Joystick, которую компания выпускает уже двадцать лет. Производитель рекомендует его для гравийных маршрутов, кросс-кантри и сингл-треков.

Источником света служит один светодиод Cree XHP50. По заявлению компании, луч остаётся сфокусированным, а новая линза даёт больше бокового обзора, чем в прошлых поколениях. Режимы можно переключать постукиванием по корпусу фонаря или по шлему, если включить эту настройку.

Для работы предусмотрено шесть программ по два-три режима в каждой. Время работы, по данным производителя, составляет от 1 часа на полной яркости до 36 часов на минимальной. Заряжается фонарь по USB-C чуть более двух часов, а питать его во время работы можно от внешнего аккумулятора.

Крепление на шлем с совместимостью с GoPro входит в комплект, но на шлемы с системами Mips Spherical и Integra оно не подходит. Корпус защищён от воды по стандарту IP67 и от ударов по IK09.

Joystick 19 оценён в 233,95 евро.

Источник: VeloDisco